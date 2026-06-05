اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بيلاروسيا

دمشق-سانا

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية بيلاروسيا بدمشق أناتولي بوغرينكو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق اليوم الخميس، آليات تطوير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتفعيل الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

وبحث الجانبان إمكانية عقد لقاء افتراضي يجمع اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، بهدف بحث مجالات التعاون المشترك ووضع إطار عملي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

واستعرض البو، خلال الاجتماع أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذها الاتحاد في المرحلة الماضية، بما في ذلك إعادة هيكلة الغرف التجارية، وإنشاء مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، والعمل على تأسيس المركز السوري للتحكيم والوساطة، وتشكيل اللجان التخصصية، إضافة إلى مشروع التحول الرقمي الذي شارف على الانتهاء.

كما أشار إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها التشريعات السورية في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك، وما تتيحه من فرص أمام الشركات ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار والعمل في السوق السورية.

من جانبه، أشاد بوغرينكو بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة السورية في تطوير بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية، داعياً إلى مشاركة الجانب السوري في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها بيلاروسيا، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع شبكة علاقاته الاقتصادية الخارجية وتعزيز التعاون مع غرف التجارة ومؤسسات الأعمال في الدول الصديقة، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات السورية.