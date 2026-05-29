‏75 مسلخاً جاهزاً بالخدمة لتعزيز سلامة الغذاء في سوريا

دمشق-سانا ‏
أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة حسن الشوا، جاهزية 75 مسلخاً على ‏مستوى سوريا لتقديم خدمات الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأوضح الشوا في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة أن عدد المسالخ على مستوى سوريا يبلغ 110 مسالخ إلا أن قسماً منها ‏كان متهالكاً بالكامل وخارج الاشتراطات الصحية إضافة إلى تعرض عدد منها للتدمير خلال السنوات الماضية، مؤكداً ‏استمرار العمل على تأهيل وتطوير بقية المسالخ، بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والحفاظ على الصحة العامة. ‏
ولفت الشوا إلى أنه تم إجراء مسابقة لرفد المسالخ بالكوادر اللازمة لتوظيف أكثر من 500 عامل وسيباشرون أعمالهم خلال ‏شهر حزيران القادم.‏
وتعمل دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير قطاع المسالخ بشكل واسع، حيث ‏تشمل أعمال التأهيل، ترميم المنشآت، وتحسين خطوط الصرف الصحي، وتأهيل الكوادر البشرية، لضمان الالتزام بالمعايير ‏الصحية والفنية المعتمدة. ‏

