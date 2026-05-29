دمشق-سانا
أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة حسن الشوا، جاهزية 75 مسلخاً على مستوى سوريا لتقديم خدمات الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأوضح الشوا في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة أن عدد المسالخ على مستوى سوريا يبلغ 110 مسالخ إلا أن قسماً منها كان متهالكاً بالكامل وخارج الاشتراطات الصحية إضافة إلى تعرض عدد منها للتدمير خلال السنوات الماضية، مؤكداً استمرار العمل على تأهيل وتطوير بقية المسالخ، بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والحفاظ على الصحة العامة.
ولفت الشوا إلى أنه تم إجراء مسابقة لرفد المسالخ بالكوادر اللازمة لتوظيف أكثر من 500 عامل وسيباشرون أعمالهم خلال شهر حزيران القادم.
وتعمل دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير قطاع المسالخ بشكل واسع، حيث تشمل أعمال التأهيل، ترميم المنشآت، وتحسين خطوط الصرف الصحي، وتأهيل الكوادر البشرية، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
75 مسلخاً جاهزاً بالخدمة لتعزيز سلامة الغذاء في سوريا
دمشق-سانا