اتحاد غرف التجارة يوسع حضور العلامات السورية محلياً وخارجياً عبر الامتياز التجاري

دمشق-سانا

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام “لجنة الامتياز التجاري” العاملة ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتوسيع حضور العلامات التجارية السورية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.



وذكر الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن اللجنة ستتولى نشر ثقافة الامتياز التجاري والتوعية بأهميته كأداة للتوسع التجاري والاستثماري، إلى جانب مساندة توسع العلامات السورية عبر نماذج الامتياز التجاري، بما يعزز انتشارها في الأسواق المحلية والخارجية.



وأشار إلى أن اللجنة تعمل على استقطاب العلامات التجارية العربية والأجنبية وتشجيع دخولها إلى السوق السورية وفق الأطر القانونية المعتمدة، في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال.



وبين الاتحاد أن من مهام اللجنة اقتراح التشريعات والسياسات المتعلقة بالامتياز التجاري ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير هذا القطاع وتنظيم آليات عمله.



ولفت إلى أن اللجنة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية والعلامات التجارية القابلة للامتياز، بهدف تسهيل الربط بين أصحاب المشاريع والمستثمرين والجهات المعنية.

كما تقدم اللجنة الدعم والاستشارات الأولية لأصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في منح أو الحصول على امتياز تجاري، بما يساعد على توسيع المشاريع والاستفادة من النماذج التجارية الناجحة.



وأكد الاتحاد أن اللجنة تولي اهتماماً بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تشجيعهم على الاستفادة من نماذج الامتياز التجاري الناجحة، بما يعزز فرص النمو والتوسع وخلق مشاريع جديدة في السوق السورية.



وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، أصدر في التاسع عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، وذلك استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 نيسان 2026.