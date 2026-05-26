منهل الفارس: تعاف تدريجي للصادرات السورية وتحول رقمي لدعم ‏الأسواق الخارجية

دمشق-سانا

أكد مدير الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج ‏المحلي والصادرات منهل الفارس ‏أن الصادرات السورية بدأت تشهد تعافياً تدريجياً منذ بداية عام 2026، مع ‏تسجيل تحسن في حركة التصدير وعودة عدد من الأسواق الإقليمية لاستقبال ‏المنتجات السورية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية ‏والغذائية والزراعية‎.

وأوضح الفارس في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء،‏ أن تحسن حركة ‏المعابر والنقل البري أسهم في تنشيط عمليات التصدير، إلى جانب زيادة ‏اهتمام المستوردين بالمنتج السوري نتيجة جودته وأسعاره التنافسية، مشيراً ‏إلى عودة بعض القطاعات الاستراتيجية كالفوسفات والخدمات اللوجستية ‏المرتبطة بالترانزيت وخطوط الأنابيب‎.‎

دعم المنتج المحلي

وبين الفارس، أن الهيئة تعمل على دعم المنتج المحلي ورفع جاهزيته ‏التصديرية، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة وربط المنتج السوري ‏بالمستوردين والفعاليات الاقتصادية الخارجية، من خلال دعم مشاركة ‏الشركات السورية في المعارض الدولية والتنسيق مع غرف التجارة ‏والصناعة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية‎.‎

وأشار الفارس، إلى أن الهيئة تتابع تطوير بيئة التصدير عبر تسهيل ‏الإجراءات، ودعم الجودة والمواصفات، وبناء قواعد بيانات حديثة، بما يعزز ‏قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق الخارجية‎.‎

التحول الرقمي الاقتصادي

وفيما يتعلق بمنصة “السجل الوطني الإلكتروني للتصدير”، أوضح الفارس، ‏أنها تشكل خطوة مهمة ضمن مشروع التحول الرقمي الاقتصادي، إذ توفر ‏قاعدة بيانات دقيقة للمصدرين، وتبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية ‏وتسريع عمليات التسجيل والتحديث، مؤكداً أن المنصة ستسهم مستقبلاً في ‏الربط مع خدمات وفرص تصديرية مختلفة، ودعم جهود الهيئة في التفاوض ‏للوصول إلى تسهيلات وإعفاءات جمركية، بما يعزز كفاءة قطاع التصدير ‏ويواكب متطلبات التجارة الحديثة‎.‎



وكانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أحدثت بالقانون رقم 3 ‏للعام 2016 لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بالمرسوم رقم ‌‏9 للعام 2009، لتحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع ‏التصديري، عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تفيد في تخفيض تكاليف ‏العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم ‏تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري‎.‎