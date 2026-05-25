مرفأ طرطوس يعزّز حركة الترانزيت بتصدير أول شحنة كبريت قادمة من العراق 

طرطوس-سانا

في خطوة تُعد مؤشراً على تنامي حركة الترانزيت عبر المرافئ السورية، شهد مرفأ طرطوس تصدير أول باخرة كبريت ترانزيت محملة بنحو 10 آلاف طن.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في منشور لها على تلغرام، أن هذه هي شحنة الترانزيت الأولى من الكبريت التي تصل من العراق عبر الأردن إلى مرفأ طرطوس، وذلك تمهيداً لتصديرها بحراً، فيما تبلغ الكمية الإجمالية المخطط تصديرها عبر المرفأ نحو مليون طن، ما يعزز النشاط التجاري، وحركة العبور في المرفأ خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الحدث الثقة المتزايدة التي يكتسبها مرفأ طرطوس كمركز لوجستي على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دوره المتنامي في دعم حركة النقل والتجارة الإقليمية.

وكان وزير النقل يعرب بدر صرح لـ سانا أمس الأحد، أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة تفعيل ممرات الترانزيت، وتبسيط إجراءات العبور والتخليص، بما يضمن سلاسة حركة الشاحنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاعي النقل والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز النشاط الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن مشروع تأهيل الممر البري بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية من جهة، وبين تركيا وسوريا والعراق من جهة أخرى، يحظى باهتمام كبير من الحكومة السورية.