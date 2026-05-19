أكثر من 33 ألف طن إنتاج البطاطا في طرطوس العام الحالي

بلغت كميات إنتاج محصول البطاطا للعام الحالي في محافظة طرطوس 33 ألفاً و534 طناً، حسب مديرية الزراعة بالمحافظة.

وبلغت المساحة المزروعة بالمحصول 1775 هكتاراً بالمناطق المروية و179 في المناطق البعلية من أصل المخطط البالغ 2450 هكتاراً، توزعت بشكل أساسي في منطقة سهل عكار جنوبي المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية بمديرية زراعة طرطوس المهندس سهيل الشيخ، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن إنتاج العام الحالي من مادة البطاطا كان جيداً بالنسبة للفلاح، والمردودية الاقتصادية مقبولة على الرغم من تعرض المنطقة الأساسية لزراعة المحصول في سهل عكار لظروف مناخية أثرت بشكل بسيط على الإنتاج، مؤكداً أهمية هذه الزراعة كمصدر دخل إضافي للأسر العاملة بها، والوافدة التي تقوم بعمليات الجني والحصاد.

وأضاف: إن كوادر المديرية تعمل من خلال الوحدات الإرشادية على مواكبة العملية الإنتاجية للمحاصيل الزراعية عموماً، ومنها محصول البطاطا ابتداء من تسوية الأرض للزراعة، وانتهاء بعمليات القطاف ومتابعة الأسعار، كما نعمل على نقل مطالب الفلاحين بشكل مباشر للجهات المعنية بالمحافظة أو وزارة الزراعة لمعالجتها.

من جهتهما أكد المزارعان ياسين حمدان وكامل محمد من قرية خربة الأكراد تمسك سكان القرية بهذه الزراعة، لكونها مصدر رزق لهم، مشيرين إلى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية المختصة من اتحاد فلاحين ومديرية الزراعة وغيرها لدعم هذه الزراعة بالأسمدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

يذكر أن إنتاج محافظة طرطوس حسب مديرية الزراعة من البطاطا بلغ العام الماضي 28 ألفاً و34 طناً، بينما كانت المساحات المزروعة 1449 هكتاراً مروياً و167 هكتاراً بعلاً.