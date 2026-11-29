عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأحد، متأثرة بصعود الأسواق العالمية وتعافي أسعار الذهب، ما دعم أسهم شركات التعدين، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر الرئيسي في السعودية ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة، وقفزة سهم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” ثلاثة بالمئة.

كما ارتفع مؤشرا الكويت وسلطنة عُمان بنسبة 0.1 و0.4 بالمئة على التوالي، بينما أغلق مؤشر قطر دون تغيير، وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.4 بالمئة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت يوم الجمعة الماضي، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من عام، وسط تراجع ضغوط البيع على المعدن الأصفر وهدوء التداولات في الأسواق الأمريكية بسبب العطلة.

يشار إلى أن البورصات الخليجية عادة تتأثر بمكاسب أو تراجعات الأسواق الآسيوية والأمريكية، كما تنعكس الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية على توقعات النمو والطلب على السلع والصادرات.