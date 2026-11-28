بروكسل-سانا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن الشباب الأوروبيين بين 15 و24 عاماً يواجهون صعوبات أكبر بكثير في دخول سوق العمل مقارنة بالفئات العمرية الأكبر، إذ بلغ معدل بطالتهم في الاتحاد الأوروبي 15.6% مقابل 5.2% فقط للفئة بين 25 و74 عاماً، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف.

وأوضحت البيانات التي نشرتها شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم السبت، أن البوسنة والهرسك سجلت أعلى معدل بطالة بين الشباب في أوروبا بنسبة 32.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، تلتها رومانيا 30.7% ومقدونيا الشمالية 29%.

كما تجاوزت البطالة بين الشباب 20% في عدة دول من بينها السويد وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا.

في المقابل، جاءت مالطا في المرتبة الأفضل بمعدل 6.8% فقط، تلتها ألمانيا 7.3% ثم هولندا 8.6% وسويسرا 9.2 % والنمسا 9.7 %.

فجوة واسعة بين الشباب والبالغين

ولا يعكس انخفاض معدل بطالة الشباب دائماً سهولة دخولهم سوق العمل، وفق يورونيوز، فبعض الدول تسجل بطالة شبابية منخفضة نسبياً لكنها أعلى بكثير من بطالة الفئات الأكبر سناً.

وكانت رومانيا صاحبة أوسع فجوة، إذ بلغ معدل بطالة الشباب فيها نحو 5.9 مرات معدل البطالة لدى البالغين بفارق 25.5 نقطة مئوية.

كما تجاوزت بطالة الشباب خمسة أضعاف بطالة البالغين في كل من كرواتيا والمملكة المتحدة.

أسباب ارتفاع البطالة

وبحسب خبراء منظمة العمل الدولية ومعهد الاقتصاد السويسري (KOF)، فإن جزءاً من هذه الفجوة يعتبر طبيعياً لعدة أسباب أبرزها نقص الخبرة العملية والمهارات المرتبطة بسوق العمل، وتفضيل أصحاب العمل للمرشحين الأكثر خبرة، إضافة الى تأثر الشباب بشكل أكبر أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي.

وتأتي قضية بطالة الشباب في أوروبا في وقت تواجه فيه أسواق العمل الأوروبية تحديات مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي والتحولات التكنولوجية وتغير احتياجات أصحاب العمل.