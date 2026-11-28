فيينا-سانا



رجّح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش، أن يتجه البنك إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر الشهر القادم، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ما لم تطرأ مستجدات غير متوقعة.



ونقلت وكالة رويترز، عن فوجيتش قوله في مقابلة صحفية أمس الجمعة: إن توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة مرجحة التحقق في ظل الظروف الراهنة.



وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 تشرين الأول الماضي، بعد رفعها مرتين خلال العام الجاري، في حزيران وأيلول، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

