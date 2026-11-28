لندن-سانا



ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، مدعومة بمكاسب شملت قطاعات عدة، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول عالية المخاطر بعد خسائر حادة تكبدتها الأسواق خلال الشهر الجاري.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفع عند الإغلاق أمس الجمعة بنسبة 1% ليصل إلى 643.85 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت نحو ثلاثة بالمئة، هي الأكبر منذ منتصف أيار الماضي، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الإسبانية المقررة يوم الأحد المقبل.



كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2%، بقيادة شركات أشباه الموصلات، فيما سجلت أسهم شركات التعدين مكاسب تجاوزت 3.5 % بدعم من ارتفاع أسعار النحاس والذهب. كما صعدت أسهم شركات الدفاع، وارتفع مؤشر قطاع الطيران والدفاع بنحو 2%.



وكانت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أغلقت في وقت سابق على ارتفاع، محققة مكاسب أسبوعية، مع عودة المستثمرين إلى التداول بعد عطلة عيد الشكر، وإقبالهم على شراء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.