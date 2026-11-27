فيينا-سانا ‏

يواجه تحالف “أوبك بلس” مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق بشأن مستهدفات إنتاج ‏النفط خلال عام 2027، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية واضطراب أسواق ‏الطاقة، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، والتصعيد العسكري بين روسيا ‏وأوكرانيا.‏

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، فإن وزراء التحالف الذي يضم 21 ‏دولة سيجتمعون عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل لبحث حصص الإنتاج للعام المقبل، ‏إلى جانب تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية القصوى لكل دولة، في خطوة تستهدف ‏تعزيز الشفافية ووضع أسس أكثر دقة لتوزيع حصص الإنتاج مستقبلاً.‏

غير أن هذه المباحثات تصطدم باعتراضات من بعض الأعضاء على نتائج دراسة ‏أجرتها شركة الاستشارات الأمريكية “ديغوليير آند ماكنوتون” على مدى عامين، لتقييم ‏القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة.‏

اعتراضات عراقية

ويبرز العراق بين الدول المعترضة على النتائج، إذ يرى أن مستوى طاقته الإنتاجية ‏القصوى المستدامة يبلغ 5.2 ملايين برميل يومياً، مقابل خمسة ملايين برميل حددتها ‏الدراسة. ‏

ويعد العراق من أكثر الدول تأثراً بالاضطرابات التي شهدتها المنطقة وإغلاق مضيق ‏هرمز فعلياً من جانب طهران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط شباط الماضي، ‏فيما يرى محللون في بنك الاستثمار “دي إن بي كارنيغي” أن بغداد تعتبر قيود الإنتاج ‏عائقاً أمام قدرتها على تمويل جهود إعادة إعمار البلاد.‏

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أكد في منتصف تشرين الثاني الجاري، ‏أن القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول جرى تقييمها وتحديدها للمرة الأولى ‏عبر عملية مستقلة وموضوعية.‏

ضبابية الأسواق

وتزداد صعوبة المفاوضات مع استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة، بفعل ‏الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن تداعيات ‏التصعيد الإقليمي على البنية التحتية النفطية في دول الخليج.‏

ونقلت فرانس برس عن خورخي ليون المحلل لدى شركة “ريستاد إنرجي” قوله: إن الدول ‏التي تسجل فجوة بين إنتاجها الفعلي وطاقتها الإنتاجية تتمسك بأن هذا التراجع مؤقت، ‏متوقعاً أن تكون محادثات الأحد من أكثر اجتماعات التحالف تعقيداً خلال السنوات ‏الأخيرة.‏

وفي هذا السياق، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن “أوبك بلس” قد يتجه إلى تمديد حصص ‏الإنتاج الحالية خلال كانون الثاني المقبل، بدلاً من إقرار تغييرات جديدة، في ظل ‏حالة عدم اليقين الجيوسياسي، نقلاً عن مندوبين في التحالف.‏

تحديات روسية

وتبرز روسيا بدورها ضمن الملفات الشائكة إذ بلغ إنتاجها نحو 8.4 ملايين برميل ‏يومياً في تشرين الأول الماضي مقابل حصة إنتاج تقارب عشرة ملايين برميل يومياً، ‏بحسب خورخي ليون، ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية تعديل حصتها في ضوء ‏تداعيات الحرب في أوكرانيا.‏

وقد يؤدي استمرار القيود على الإنتاج الروسي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات ‏مرتفعة، في وقت يسعى فيه التحالف إلى تحقيق توازن بين مصالح أعضائه واستقرار ‏الأسواق العالمية.‏

وتخشى “أوبك بلس” من أن تؤدي الخلافات بشأن الحصص والقدرات الإنتاجية إلى مزيد ‏من التصدع داخل التحالف ولا سيما بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة ‏أوبك في أيار الماضي، اعتراضاً على حصص الإنتاج ورغبةً في توسيع قدرتها على ‏ضخ النفط خلال السنوات المقبلة.‏

وكانت (السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عُمان) الأعضاء في ‏تحالف “أوبك بلس” جددت في الأول من تشرين الثاني الجاري، التزامها باستقرار ‏السوق النفطية، ‏وقررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المعتمدة في أيلول 2026، ‏دون تغيير، ‏خلال شهر كانون الأول المقبل.‏