فيينا-سانا
يواجه تحالف “أوبك بلس” مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق بشأن مستهدفات إنتاج النفط خلال عام 2027، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، والتصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، فإن وزراء التحالف الذي يضم 21 دولة سيجتمعون عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل لبحث حصص الإنتاج للعام المقبل، إلى جانب تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية القصوى لكل دولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ووضع أسس أكثر دقة لتوزيع حصص الإنتاج مستقبلاً.
غير أن هذه المباحثات تصطدم باعتراضات من بعض الأعضاء على نتائج دراسة أجرتها شركة الاستشارات الأمريكية “ديغوليير آند ماكنوتون” على مدى عامين، لتقييم القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة.
اعتراضات عراقية
ويبرز العراق بين الدول المعترضة على النتائج، إذ يرى أن مستوى طاقته الإنتاجية القصوى المستدامة يبلغ 5.2 ملايين برميل يومياً، مقابل خمسة ملايين برميل حددتها الدراسة.
ويعد العراق من أكثر الدول تأثراً بالاضطرابات التي شهدتها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز فعلياً من جانب طهران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط شباط الماضي، فيما يرى محللون في بنك الاستثمار “دي إن بي كارنيغي” أن بغداد تعتبر قيود الإنتاج عائقاً أمام قدرتها على تمويل جهود إعادة إعمار البلاد.
وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أكد في منتصف تشرين الثاني الجاري، أن القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول جرى تقييمها وتحديدها للمرة الأولى عبر عملية مستقلة وموضوعية.
ضبابية الأسواق
وتزداد صعوبة المفاوضات مع استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة، بفعل الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن تداعيات التصعيد الإقليمي على البنية التحتية النفطية في دول الخليج.
ونقلت فرانس برس عن خورخي ليون المحلل لدى شركة “ريستاد إنرجي” قوله: إن الدول التي تسجل فجوة بين إنتاجها الفعلي وطاقتها الإنتاجية تتمسك بأن هذا التراجع مؤقت، متوقعاً أن تكون محادثات الأحد من أكثر اجتماعات التحالف تعقيداً خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن “أوبك بلس” قد يتجه إلى تمديد حصص الإنتاج الحالية خلال كانون الثاني المقبل، بدلاً من إقرار تغييرات جديدة، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، نقلاً عن مندوبين في التحالف.
تحديات روسية
وتبرز روسيا بدورها ضمن الملفات الشائكة إذ بلغ إنتاجها نحو 8.4 ملايين برميل يومياً في تشرين الأول الماضي مقابل حصة إنتاج تقارب عشرة ملايين برميل يومياً، بحسب خورخي ليون، ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية تعديل حصتها في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقد يؤدي استمرار القيود على الإنتاج الروسي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في وقت يسعى فيه التحالف إلى تحقيق توازن بين مصالح أعضائه واستقرار الأسواق العالمية.
وتخشى “أوبك بلس” من أن تؤدي الخلافات بشأن الحصص والقدرات الإنتاجية إلى مزيد من التصدع داخل التحالف ولا سيما بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك في أيار الماضي، اعتراضاً على حصص الإنتاج ورغبةً في توسيع قدرتها على ضخ النفط خلال السنوات المقبلة.
وكانت (السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عُمان) الأعضاء في تحالف “أوبك بلس” جددت في الأول من تشرين الثاني الجاري، التزامها باستقرار السوق النفطية، وقررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المعتمدة في أيلول 2026، دون تغيير، خلال شهر كانون الأول المقبل.