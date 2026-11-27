بغداد-سانا
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم الجمعة، أن الخسائر الناجمة عن تصدير وتهريب النفط في إقليم كردستان خارج إطار وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) تجاوزت 100 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2025.
وأوضح العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ديوان الرقابة المالية وثّق الأضرار المالية المترتبة على تصدير النفط بعيداً عن القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة النفطية.
وأكد العبودي أن عمليات إغلاق المنافذ وضبط الحدود الدولية تستهدف شبكات التهريب، لافتاً إلى أن الملاحقات القانونية ستشمل جميع الأطراف المتورطة في هدر الموارد السيادية للدولة.
وشدد العبودي على أن أي تصدير للنفط خارج شركة (سومو) يعد تهريباً ما دامت عائداته لا تدخل إلى خزينة الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الثروة النفطية وضمان توجيه إيراداتها لخدمة جميع العراقيين وعدم التفريق بين محافظة وأخرى.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجّه يوم الثلاثاء الماضي بتسلّم الحكومة العراقية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان، وتكليف وزارة النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنياً لسلطة الإقليم.