بغداد-سانا‏

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم الجمعة، أن الخسائر الناجمة عن تصدير ‏وتهريب النفط في إقليم كردستان خارج إطار وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) ‏تجاوزت 100 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2025.‏

وأوضح العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ديوان الرقابة المالية وثّق الأضرار ‏المالية المترتبة على تصدير النفط بعيداً عن القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الحكومة ‏ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة النفطية.‏

وأكد العبودي أن عمليات إغلاق المنافذ وضبط الحدود الدولية تستهدف شبكات التهريب، لافتاً إلى ‏أن الملاحقات القانونية ستشمل جميع الأطراف المتورطة في هدر الموارد السيادية للدولة.‏

وشدد العبودي على أن أي تصدير للنفط خارج شركة (سومو) يعد تهريباً ما دامت عائداته لا تدخل ‏إلى خزينة الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الثروة النفطية وضمان توجيه إيراداتها لخدمة جميع ‏العراقيين وعدم التفريق بين محافظة وأخرى.‏

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجّه يوم الثلاثاء الماضي بتسلّم الحكومة العراقية جميع ‏المعابر الحدودية في إقليم كردستان، وتكليف وزارة ‏النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها الواقعة ‏ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، ‏والخاضعة أمنياً لسلطة ‏الإقليم.‏