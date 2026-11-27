كوالالمبور-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من عام، ‏وسط تراجع ضغوط البيع على المعدن الأصفر، بالتزامن مع هدوء التداولات في ‏الأسواق الأمريكية بسبب العطلة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى ‌‏3640.84 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أول أمس الأربعاء أدنى مستوى له ‏منذ آب 2025، إثر صدور بيانات تضخم أمريكية مرتفعة عززت توقعات رفع أسعار ‏الفائدة.‏

وكانت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، رجحت في وقت ‏سابق اليوم، رفع مجلس ‏الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه ‏المقرر في كانون الأول ‏المقبل، فيما توقعت احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس ‏في كانون الثاني المقبل ‏بنحو 66 بالمئة، علماً أن آخر زيادة للفائدة كانت في أيلول ‏الماضي.‏