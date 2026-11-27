كوالالمبور-سانا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من عام، وسط تراجع ضغوط البيع على المعدن الأصفر، بالتزامن مع هدوء التداولات في الأسواق الأمريكية بسبب العطلة.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3640.84 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أول أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ آب 2025، إثر صدور بيانات تضخم أمريكية مرتفعة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.
وكانت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، رجحت في وقت سابق اليوم، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في كانون الأول المقبل، فيما توقعت احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الثاني المقبل بنحو 66 بالمئة، علماً أن آخر زيادة للفائدة كانت في أيلول الماضي.