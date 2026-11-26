واشنطن-سانا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي، معتبراً أن تأخير نشر الأرقام المعدلة والتلاعب بها استهدف التأثير على نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت الشهر الماضي، وأسفرت عن انتقال السيطرة على مجلسَي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”: “إن الأرقام الاقتصادية التي جرى نشرها مزيفة”، وذلك غداة رفع وزارة التجارة الأمريكية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إلى 4.3 بالمئة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.4 بالمئة.

ورغم أن مراجعة التقديرات الاقتصادية وتحديثها إجراء معتاد، اعتبر ترامب أن تأخير نشر الأرقام المعدلة جاء بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، مطالباً بتحقيق فوري في هذه المسألة، قائلاً: “لماذا لم يُنشر الرقم الصحيح قبل الانتخابات”، مضيفاً أن ما حدث ليس خطأ صغيراً، بل خطأ جسيم ومتعمد.

وأتبع ترامب منشوره الأول بآخر مطوّل بمناسبة عيد الشكر، تمنّى فيه عيداً سعيداً حتى لمن نشروا أرقاماً اقتصادية وصفها بـ”المزيفة” قبيل الانتخابات، قبل تصحيحها أمس، بعد تأخير ثلاثة أسابيع.

ولا يزال ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي التي جرت الشهر الماضي، متحدثاً عن وقوع عمليات تزوير من دون تقديم أدلة.

وكان الديمقراطيون انتزعوا السيطرة على مجلسَي الكونغرس، في نتيجة عُزيت، بشكل خاص، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبط بالحرب على إيران والسياسات الجمركية التي تتبعها إدارة ترامب.

ويستند الرئيس الأمريكي باستمرار إلى مؤشرات اقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي، للدفاع عن سياساته الاقتصادية، في وقت واصل فيه الاقتصاد الأمريكي تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات، مدفوعاً بصورة رئيسية بالطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكان مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أوضح أمس الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث عكس بصورة رئيسة تسارع الاستثمار وارتفاع الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن هذا النمو تأثر جزئياً بتراجع الصادرات.