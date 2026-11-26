بغداد-سانا

أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي أن بلاده تمكنت من رفع معدلات تصدير النفط إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، بعد تجاوز تحديات واجهت القطاع النفطي خلال الفترة الماضية.

وقال العبادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن الوزارة تسلمت مسؤولياتها مع بدء عمل الحكومة في 14 أيار الماضي، في ظل تحديات كبيرة تمثلت في انخفاض الصادرات إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، وتراجع مستويات الإنتاج، وصعوبات توفير المشتقات النفطية، فضلاً عن محدودية الموازنة.

وأضاف أن الوزارة، بمختلف تشكيلاتها من شمال العراق إلى جنوبه، تمكنت من تجاوز هذه التحديات، ورفع معدلات التصدير إلى مستواها الحالي، إلى جانب تأمين المشتقات النفطية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح العبادي أن الجزء الأكبر من صادرات العراق النفطية يمر عبر مضيق هرمز، فيما يُصدّر جزء آخر عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى وجود عقد لنقل النفط إلى سوريا بواسطة الحوضيات.

وكشف عن إجراء مفاوضات مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة السقف الإنتاجي للعراق، بما يراعي خصوصية البلاد مقارنة بدول المنطقة، إلى جانب مفاوضات مع شركات أمريكية، بينها إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس، لاستثمار عدد من الحقول النفطية.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في الـ 21 من أيلول الماضي أن متوسط صادرات البلاد من النفط الخام خلال ذلك الشهر بلغ نحو مليونين و600 ألف برميل يومياً.