بكين-سانا

رحبت وزارة التجارة الصينية بقرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم شركة صينية من قائمته الخاصة بضبط الصادرات المرتبطة بروسيا، معربة عن أملها في أن يشمل القرار مزيداً من الشركات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم الوزارة قوله، اليوم الخميس: إن رفع العقوبات عن الشركة سيسهم في تهيئة بيئة مواتية للتعاون الطبيعي بين الشركات من الجانبين.

وأشار المتحدث إلى أن الصين تلقت مؤخراً طلبات مكتوبة من شركات في الاتحاد الأوروبي لإزالتها من قائمة الصين لضبط الصادرات، موضحاً أن الجهات المختصة تقيّم هذه الطلبات وتجري المراجعات اللازمة بشأنها.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعهدت، في الـ 16 من أيلول الماضي، باستخدام ‏جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ‏والصين، محذِّرة من تداعيات اتساع العجز التجاري مع بكين على الصناعة ‏والاقتصاد الأوروبيين.‏