سيؤول-سانا‏

رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 بالمئة، ‏وهو أعلى مستوى له في عامين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة أداء الاقتصاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن بيانات البنك المركزي أن القرار جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، ‏في وقت سجل فيه التضخم 2.8 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.‏

وأشار البنك إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل في العاصمة سيؤول، إلى جانب نمو الاقتصاد بنسبة 3.4 بالمئة على أساس ‏سنوي خلال الربع الثالث، بوتيرة فاقت توقعات الأسواق، ما عزز توجهات مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، ‏بحسب قناة ‏CNBC‏ عربية.‏

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعين متتاليين في تموز وآب، لكنه أبقاه دون تغيير في اجتماعه في ‏أكتوبر.‏

وحافظ البنك المركزي على نبرة متشددة، في إشارة إلى عزمه على كبح الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع ‏أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلاً عن التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.‏