سيؤول-سانا
رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في عامين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة أداء الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن بيانات البنك المركزي أن القرار جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، في وقت سجل فيه التضخم 2.8 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار البنك إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل في العاصمة سيؤول، إلى جانب نمو الاقتصاد بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بوتيرة فاقت توقعات الأسواق، ما عزز توجهات مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بحسب قناة CNBC عربية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعين متتاليين في تموز وآب، لكنه أبقاه دون تغيير في اجتماعه في أكتوبر.
وحافظ البنك المركزي على نبرة متشددة، في إشارة إلى عزمه على كبح الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلاً عن التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.