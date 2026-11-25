واشنطن-سانا

اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند، على خلفية ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.

وأوضح المكتب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن المقترح يأتي في إطار تحقيقات أجراها بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، بشأن السياسات والممارسات التجارية في الاقتصادات المعنية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: إن السياسات والممارسات المتبعة في الاقتصادات المعنية تشكل عبئاً أو قيوداً على التجارة الأمريكية، مشيراً إلى أنها تشمل الدعم الحكومي للصناعات، والخطط الصناعية الموجهة للتصدير، والإقراض التفضيلي، وضعف الحماية العمالية، فضلاً عن عدم معالجة فائض الإنتاج العالمي.

وبيّن المكتب في بيانه أن التحقيقات شملت الصين والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش واليابان والهند، فيما لم تصدر قرارات بشأن المكسيك والنرويج في الوقت الحالي.

تفاوت في نسب الرسوم المقترحة

وبحسب البيان، تتفاوت الرسوم المقترحة بحسب الاقتصاد المعني، إذ تبلغ 20 بالمئة على السلع الصينية، و15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، و18 بالمئة على واردات بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، و25 بالمئة على السلع الهندية، فيما تصل إلى 35 بالمئة على الواردات الفيتنامية.

وأشار المكتب إلى وجود استثناءات لبعض المنتجات، وإلى احتساب الرسوم القائمة وفق الآليات المحددة لكل حالة، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مقترحات مطروحة للتشاور العام، وداعياً الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها المكتوبة وطلبات المشاركة في جلسات الاستماع بحلول الخامس من كانون الثاني 2027، على أن تبدأ الجلسات في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي بدأ في 11 آذار 2026 تحقيقات شملت 16 اقتصاداً، للنظر في السياسات المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات التصنيع، وتلقى نحو 1070 تعليقاً مكتوباً وشهادات من قرابة 140 مشاركاً.

وتتيح المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 لواشنطن اتخاذ إجراءات تجارية رداً على ممارسات أجنبية تعتبرها غير مبررة أو غير معقولة أو تمييزية، وتلحق الضرر بالتجارة الأمريكية.