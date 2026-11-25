واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري، في ظل زيادة الواردات وارتفاع معدلات تشغيل المصافي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الإدارة اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل لتصل إلى 418.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت الوكالة آراءهم بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وفيما يتعلق بنشاط المصافي، أوضحت البيانات أن معدل استهلاك النفط الخام فيها ارتفع بمقدار 428 ألف برميل يومياً، فيما زادت معدلات التشغيل بمقدار 1.8 نقطة مئوية لتصل إلى 97.5 بالمئة.

ارتفاع مخزونات المشتقات النفطية

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 217.7 مليون برميل، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 715 ألف برميل لتبلغ 105.6 ملايين برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.89 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المشار إليه.