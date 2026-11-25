الرياض-سانا

دشنت أرامكو السعودية وشركتها التابعة “إس-أويل” مشروع شاهين للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية، باستثمار يبلغ 7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التكرير وإنتاج المواد الكيميائية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

وحسب بيان لشركة أرامكو نشرته على موقعها الرسمي، فإن المشروع يعد أكبر استثماراتها في كوريا الجنوبية، ويستخدم للمرة الأولى على نطاق تجاري واسع تقنية طورتها الشركة لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية بالتكسير الحراري، بما يتيح إنتاج مواد ذات قيمة مضافة أعلى.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع نحو 3.2 ملايين طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيميائيات لدى “إس-أويل”، وأن يرفع حصة هذه المنتجات من إجمالي أعمالها من 12 إلى 25 بالمئة، على أن يبدأ التشغيل التجاري خلال عام 2027.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: إن المشروع يعكس ثقة الشركة بالسوق الكورية، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على المواد الأساسية للصناعات، بينما أشار مسؤولون في الشركتين إلى دوره في دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير الصناعات الكيميائية.

وتعود الشراكة بين أرامكو السعودية و”إس-أويل” إلى عام 1991، وتمتلك أرامكو عبر إحدى شركاتها التابعة، أكثر من 63 بالمئة من أسهم الشركة الكورية، التي تعمل في مجالات التكرير والبتروكيميائيات وزيوت الأساس والتشحيم.