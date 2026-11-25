واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة، مع ورود تقارير عن هجمات جديدة على سفن في مضيق هرمز ومحيطه.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.03 دولار أو 2.27 بالمئة لتسجل عند التسوية 91.40 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.35 بالمئة لتسجل عند التسوية 82.05 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط سجلت تراجعاً خلال اليومين الماضيين مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على تزايد الإمدادات واحتمال حدوث فائض في السوق، في الوقت الذي استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر مضيق هرمز.