واشنطن-سانا‏

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة، مع ورود تقارير عن هجمات جديدة على ‏سفن في مضيق هرمز ومحيطه.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.03 دولار أو 2.27 بالمئة لتسجل عند التسوية 91.40 ‌‏‌دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.35 بالمئة لتسجل ‏عند التسوية 82.05 دولاراً للبرميل.‏

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعاً خلال اليومين الماضيين مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ‏وسط مؤشرات على ‏تزايد الإمدادات واحتمال حدوث فائض في السوق، في الوقت الذي ‏استمرت فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر ‏مضيق هرمز.‏