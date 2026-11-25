لندن-سانا‏

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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس الثلاثاء، مع فقد الانتعاش الذي قاده قطاع التكنولوجيا زخمه، في حين ‏ساعدت شركة سانوفي في الحد من ‌الخسائر بعد أن أعلنت شركة الأدوية الفرنسية عن استحواذها على شركة إنسمد ‏الأمريكية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.7 بالمئة إلى 632.77 نقطة، متراجعاً عن أكبر قفزة ‏يومية له منذ أوائل آيار والذي سجله أمس.‏

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وهوى سهم أيكسترون 16.3 بالمئة متخلياً عن جزء من مكاسبه في الجلسة السابقة، بعدما خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه ‏للشركة ⁠المصنعة لأنظمة الرقائق إلى “بيع”. وانخفض سهم إنفينيون بأكثر من تسعة وسهم إيه.إس.إم إنترناشونال ثمانية ‏بالمئة.‏

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بينما ارتفع سهم سانوفي 9.7 بالمئة ليتصدر مكاسب المؤشر، بعدما أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على شركة الأدوية ‏الأمريكية إنسميد مقابل 41 مليار دولار.‏

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الخاسرين في أوروبا من حيث النسبة المئوية، إذ ⁠تراجعت بنحو خمسة بالمئة مع انخفاض ‏أسعار الذهب والنحاس. ‏