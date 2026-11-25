لندن-سانا
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس الثلاثاء، مع فقد الانتعاش الذي قاده قطاع التكنولوجيا زخمه، في حين ساعدت شركة سانوفي في الحد من الخسائر بعد أن أعلنت شركة الأدوية الفرنسية عن استحواذها على شركة إنسمد الأمريكية.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.7 بالمئة إلى 632.77 نقطة، متراجعاً عن أكبر قفزة يومية له منذ أوائل آيار والذي سجله أمس.
وهوى سهم أيكسترون 16.3 بالمئة متخلياً عن جزء من مكاسبه في الجلسة السابقة، بعدما خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه للشركة المصنعة لأنظمة الرقائق إلى “بيع”. وانخفض سهم إنفينيون بأكثر من تسعة وسهم إيه.إس.إم إنترناشونال ثمانية بالمئة.
بينما ارتفع سهم سانوفي 9.7 بالمئة ليتصدر مكاسب المؤشر، بعدما أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على شركة الأدوية الأمريكية إنسميد مقابل 41 مليار دولار.
وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الخاسرين في أوروبا من حيث النسبة المئوية، إذ تراجعت بنحو خمسة بالمئة مع انخفاض أسعار الذهب والنحاس.