لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل التعافي من أدنى مستوى في 14 شهراً، مع عودة الباحثين عن الصفقات المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3645.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3644.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 43.55 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1330.42 دولاراً، والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 898.95 دولاراً.
ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي غداً الأربعاء، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك المركزي عن كثب في سعيه لتحقيق معدل تضخم اثنين بالمئة.