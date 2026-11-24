لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل ‏التعافي من أدنى مستوى في 14 شهراً، مع عودة الباحثين عن ‏الصفقات المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع ‏الماضي، في حين ينتظر المستثمرون ‌صدور بيانات تضخم ‏أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ‏إلى 3645.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت ‏العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة ‏إلى 3644.70 دولاراً.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات ‏الفورية 1.2 بالمئة إلى 43.55 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين ‌‏0.4 بالمئة إلى 1330.42 دولاراً، والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى ‌‏898.95 دولاراً.‏

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ‏غداً الأربعاء، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك المركزي عن كثب ‏في سعيه لتحقيق معدل تضخم اثنين بالمئة.‏