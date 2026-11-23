سيئول-سانا‏

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أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنّ صادرات البلاد ‏ارتفعت بأكثر من الضعف خلال أول 20 يوماً من تشرين الثاني، وذلك بفضل ارتفاع شحنات ‏أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي.‏

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ونقلت وكالة “يونهاب” عن الدائرة قولها في أحدث بياناتها: إن قيمة الشحنات الصادرة بلغت ‌‏77.4 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 تشرين الثاني، ارتفاعاً من 38.4 مليار دولار قبل ‏عام.‏

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وسجل هذا الرقم أعلى مستوى له في أول 20 يوماً من أي شهر، كما بلغ متوسط قيمة ‏الصادرات اليومية من حيث أيام العمل 4.84 مليارات دولار، وهو الأعلى في أول 20 يوماً من ‏أي شهر.‏

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وبلغ إجمالي الصادرات من 1 كانون الثاني حتى 20 تشرين الثاني الماضيين 1.01 تريليون ‏دولار، بزيادة 63.2% عن العام السابق.‏

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وقفزت الواردات أيضاً بنسبة 39.4% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار دولار خلال الفترة ‏المذكورة، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 27.1 مليار دولار.‏

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وبحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات بنحو أربعة أضعاف إلى 38.5 مليار ‏دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لفترة العشرين يوماً.‏

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ونتيجة لذلك، شكلت صادرات الرقائق 49.7% من إجمالي شحنات البلاد إلى الخارج، بزيادة ‏حادة بلغت 24.3 نقطة مئوية عن العام السابق.‏

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وقفزت شحنات المنتجات النفطية بنسبة 91.9% إلى 4.13 مليارات دولار؛ بينما قفزت ‏صادرات ملحقات الحاسوب بنسبة 330.5% على أساس سنوي إلى 3.67 مليارات دولار.‏

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ومن ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.6% إلى 3.59 مليارات دولار.‏

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وعلى صعيد الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 145.6% إلى 20 مليار دولار، ‏وقفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 142.7% إلى 16.4 مليار دولار.‏

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وارتفعت الشحنات إلى فيتنام وتايوان بنسبتي 85.8% و149.7% على التوالي.‏

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وكانت صادرات كوريا الجنوبية سجلت في أول الشهر الحالي، ارتفاعاً قياسياً بنسبة ‌‏93.7% ‏على أساس سنوي خلال شهر تشرين ‏الأول 2026، ‏لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، ‏مدفوعةً بصورة رئيسة ‏بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.‏

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