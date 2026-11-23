سيئول-سانا
أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنّ صادرات البلاد ارتفعت بأكثر من الضعف خلال أول 20 يوماً من تشرين الثاني، وذلك بفضل ارتفاع شحنات أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن الدائرة قولها في أحدث بياناتها: إن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 77.4 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 تشرين الثاني، ارتفاعاً من 38.4 مليار دولار قبل عام.
وسجل هذا الرقم أعلى مستوى له في أول 20 يوماً من أي شهر، كما بلغ متوسط قيمة الصادرات اليومية من حيث أيام العمل 4.84 مليارات دولار، وهو الأعلى في أول 20 يوماً من أي شهر.
وبلغ إجمالي الصادرات من 1 كانون الثاني حتى 20 تشرين الثاني الماضيين 1.01 تريليون دولار، بزيادة 63.2% عن العام السابق.
وقفزت الواردات أيضاً بنسبة 39.4% على أساس سنوي إلى 50.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 27.1 مليار دولار.
وبحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات بنحو أربعة أضعاف إلى 38.5 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لفترة العشرين يوماً.
ونتيجة لذلك، شكلت صادرات الرقائق 49.7% من إجمالي شحنات البلاد إلى الخارج، بزيادة حادة بلغت 24.3 نقطة مئوية عن العام السابق.
وقفزت شحنات المنتجات النفطية بنسبة 91.9% إلى 4.13 مليارات دولار؛ بينما قفزت صادرات ملحقات الحاسوب بنسبة 330.5% على أساس سنوي إلى 3.67 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.6% إلى 3.59 مليارات دولار.
وعلى صعيد الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 145.6% إلى 20 مليار دولار، وقفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 142.7% إلى 16.4 مليار دولار.
وارتفعت الشحنات إلى فيتنام وتايوان بنسبتي 85.8% و149.7% على التوالي.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية سجلت في أول الشهر الحالي، ارتفاعاً قياسياً بنسبة 93.7% على أساس سنوي خلال شهر تشرين الأول 2026، لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بصورة رئيسة بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.
صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بأكثر من الضعف في أول 20 يوماً من الشهر الجاري
سيئول-سانا