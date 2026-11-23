سيئول-سانا‏

طلبت كوريا الجنوبية من دولة قطر إعطاءها الأولوية للتزود بالغاز الطبيعي المسال عندما ‏يعود إنتاج الغاز والملاحة عبر مضيق “هرمز” إلى طبيعتهما.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” اليوم الإثنين عن وزير التجارة والصناعة والموارد كيم ‏جونغ-كوان قوله خلال اجتماعه بوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في ‏سيئول: “إنّ قطر شريك رئيسي لكوريا الجنوبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال”، مؤكداً أنّ ‌‏”التعاون بين البلدين بالغ الأهمية لضمان إمدادات طاقة مستقرة”.‏

وطلب كيم خلال اللقاء أن تعطي قطر الأولوية لكوريا الجنوبية في إمدادات الغاز الطبيعي ‏المسال بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها.‏

وكانت قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة قبل اندلاع ‏الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، لكنها أعلنت حالة القوة القاهرة ‏وعلقت إمدادات هذا الغاز في آذار بعد أن تضررت منشأة “راس لفان”، أكبر محطة لتصدير ‏الغاز الطبيعي المسال في العالم، بسبب هجمات صاروخية إيرانية.‏

ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال القطري 1.7 ‏مليون طن متري في الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول من هذا العام، لتحتل قطر المرتبة ‏السادسة بين أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية.‏

كما ناقش الوزيران أيضاً سبل توسيع التعاون في قطاعي محطات الطاقة وبناء السفن، وطلب ‏وزير التجارة والصناعة والموارد ‏الكوري من الجانب القطري دعم الشركات الكورية الساعية ‏إلى المشاركة في مشاريع جديدة، مشيراً إلى مساهمات شركات بناء المحطات وبناء السفن ‏الكورية في صناعة قطر واقتصادها.‏

وعلى مدى السنوات الخمس حتى 2025، شاركت شركات الهندسة الكورية الجنوبية في ‏مشاريع لبناء محطات في قطر بقيمة إجمالية 11 مليار دولار أمريكي، في حين فازت شركات ‏بناء السفن الكورية بطلبات لبناء 98 سفينة لقطر بين عامي 2022 و2024، بحسب وكالة ‏يونهاب.‏