سيئول-سانا
طلبت كوريا الجنوبية من دولة قطر إعطاءها الأولوية للتزود بالغاز الطبيعي المسال عندما يعود إنتاج الغاز والملاحة عبر مضيق “هرمز” إلى طبيعتهما.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” اليوم الإثنين عن وزير التجارة والصناعة والموارد كيم جونغ-كوان قوله خلال اجتماعه بوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في سيئول: “إنّ قطر شريك رئيسي لكوريا الجنوبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال”، مؤكداً أنّ ”التعاون بين البلدين بالغ الأهمية لضمان إمدادات طاقة مستقرة”.
وطلب كيم خلال اللقاء أن تعطي قطر الأولوية لكوريا الجنوبية في إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وكانت قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، لكنها أعلنت حالة القوة القاهرة وعلقت إمدادات هذا الغاز في آذار بعد أن تضررت منشأة “راس لفان”، أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بسبب هجمات صاروخية إيرانية.
ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال القطري 1.7 مليون طن متري في الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول من هذا العام، لتحتل قطر المرتبة السادسة بين أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية.
كما ناقش الوزيران أيضاً سبل توسيع التعاون في قطاعي محطات الطاقة وبناء السفن، وطلب وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري من الجانب القطري دعم الشركات الكورية الساعية إلى المشاركة في مشاريع جديدة، مشيراً إلى مساهمات شركات بناء المحطات وبناء السفن الكورية في صناعة قطر واقتصادها.
وعلى مدى السنوات الخمس حتى 2025، شاركت شركات الهندسة الكورية الجنوبية في مشاريع لبناء محطات في قطر بقيمة إجمالية 11 مليار دولار أمريكي، في حين فازت شركات بناء السفن الكورية بطلبات لبناء 98 سفينة لقطر بين عامي 2022 و2024، بحسب وكالة يونهاب.