بيرث-سانا
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بموجة بيع في الأسواق المالية العالمية ومخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي، فيما حدّت الهجمات على الملاحة البحرية في منطقة الخليج من حجم الخسائر.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الأسواق انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 92.29 دولاراً للبرميل، وتراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.18 بالمئة، إلى 83.26 دولاراً، بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة أوبك بلس سلسلة اجتماعات في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الجاري، لبحث سياسة إنتاج النفط لعام 2027، وتضم المجموعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة لها، ومن بينها روسيا.
وكان خام برنت قد انخفض أربعة بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط خمسة بالمئة، ليواصل الخامان بذلك خسائرهما للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية والأمريكية، وهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.