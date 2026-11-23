بيرث-سانا‏

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بموجة بيع في الأسواق المالية ‏العالمية ومخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي، فيما حدّت الهجمات على الملاحة ‏البحرية في منطقة الخليج من حجم الخسائر.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الأسواق انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار ‌‏28 سنتاً، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 92.29 دولاراً للبرميل، وتراجع العقود ‏الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.18 بالمئة، إلى 83.26 ‏دولاراً، بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش.‏

ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة أوبك بلس سلسلة اجتماعات في التاسع ‏والعشرين من تشرين الثاني الجاري، لبحث سياسة إنتاج النفط لعام 2027، وتضم ‏المجموعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة لها، ومن بينها ‏روسيا.‏

وكان خام برنت قد انخفض أربعة بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام ‏غرب تكساس الوسيط خمسة بالمئة، ليواصل الخامان بذلك خسائرهما للأسبوع الثالث ‏على التوالي، في ظل تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية والأمريكية، وهبوط مؤشر ‏ناسداك الأمريكي عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.‏