سنغافورة-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، متعافية من أدنى ‏مستوى لها في 14 شهراً، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، ‏وما قد تحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة ‌‏1.2 بالمئة إلى 3576.10 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 00:48 بتوقيت ‏غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى له منذ أيلول 2025، متكبداً ‏خسارة أسبوعية بلغت نحو 9 بالمئة، هي الأكبر منذ آذار الماضي.‏

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول بنسبة 1.7 بالمئة إلى ‌‏3576.20 دولاراً للأونصة.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 ‏بالمئة إلى 42.11 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1316.97 ‏دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة إلى 904.15 دولارات.‏

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات ‏المتحدة يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يعتمد عليها المجلس ‏الاحتياطي الاتحادي في تقييم مسار الأسعار، في إطار سعيه للوصول إلى معدل ‏تضخم يبلغ 2 بالمئة.‏