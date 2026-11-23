سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهراً، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وما قد تحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 3576.10 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى له منذ أيلول 2025، متكبداً خسارة أسبوعية بلغت نحو 9 بالمئة، هي الأكبر منذ آذار الماضي.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول بنسبة 1.7 بالمئة إلى 3576.20 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 42.11 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1316.97 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة إلى 904.15 دولارات.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يعتمد عليها المجلس الاحتياطي الاتحادي في تقييم مسار الأسعار، في إطار سعيه للوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة.