سيئول-سانا
أظهرت بيانات إحصائية استمرار تصدر كوريا الجنوبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث فجوة الأجور بين الرجال والنساء، رغم تقلصها تدريجياً، إذ بلغت 27.8 بالمئة العام الماضي، ما يعني أن أجور النساء تعادل 72.2 بالمئة من أجور الرجال.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن إحصاءات الدخل الصادرة عن المنظمة أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين من بين 13 دولة عضواً توفرت بياناتها عن العام الماضي، متقدمة على اليابان التي بلغت الفجوة فيها 20.1 بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 17.9 بالمئة.
وحافظت كوريا الجنوبية على المرتبة الأولى في هذا المؤشر منذ عام 2000، رغم تراجع الفجوة بصورة مطردة خلال السنوات الماضية، فيما سجلت كولومبيا أدنى فجوة بين الدول المشمولة بالبيانات، بنسبة 2.6 بالمئة.
ولا يقتصر التفاوت بين الجنسين على الأجور، بل يمتد إلى فرص العمل، إذ أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاء الكورية أن معدل التوظيف بين النساء بلغ 55.3 بالمئة عام 2025، مقابل 70.6 بالمئة بين الرجال، بفارق 15.3 نقطة مئوية.