سيئول-سانا‏

أظهرت بيانات إحصائية استمرار تصدر كوريا الجنوبية دول منظمة التعاون ‏الاقتصادي والتنمية (‏OECD‏) من حيث فجوة الأجور بين الرجال والنساء، رغم ‏تقلصها تدريجياً، إذ بلغت 27.8 بالمئة العام الماضي، ما يعني أن أجور النساء تعادل ‌‏72.2 بالمئة من أجور الرجال.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن إحصاءات الدخل الصادرة عن المنظمة أن ‏كوريا الجنوبية سجلت أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين من بين 13 دولة عضواً ‏توفرت بياناتها عن العام الماضي، متقدمة على اليابان التي بلغت الفجوة فيها 20.1 ‏بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 17.9 بالمئة.‏

وحافظت كوريا الجنوبية على المرتبة الأولى في هذا المؤشر منذ عام 2000، رغم ‏تراجع الفجوة بصورة مطردة خلال السنوات الماضية، فيما سجلت كولومبيا أدنى ‏فجوة بين الدول المشمولة بالبيانات، بنسبة 2.6 بالمئة.‏

ولا يقتصر التفاوت بين الجنسين على الأجور، بل يمتد إلى فرص العمل، إذ أظهرت ‏بيانات وزارة البيانات والإحصاء الكورية أن معدل التوظيف بين النساء بلغ 55.3 ‏بالمئة عام 2025، مقابل 70.6 بالمئة بين الرجال، بفارق 15.3 نقطة مئوية.‏