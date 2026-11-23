سيئول-سانا‏

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وانخفض مؤشر ‏أسعار الأسهم المركب الكوري (كوسبي) بنحو 3.13 بالمئة، وسط خسائر شملت ‏أيضاً مؤشر كوسداك.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مؤشر كوسبي سجل 4717.67 نقطة عند ‏الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، منخفضاً بمقدار 152.29 نقطة مقارنة ‏بإغلاق الجلسة السابقة، بعدما افتتح التداولات عند 4734.90 نقطة، بتراجع نسبته ‌‏2.77 بالمئة، قبل أن تتسع خسائره مؤقتاً ويهبط إلى مستوى 4600 نقطة.‏

كما تراجع مؤشر كوسداك بمقدار 8.25 نقاط، أو ما يعادل 1.28 بالمئة، ليصل إلى ‌‏637.43 نقطة، بعدما افتتح التداولات منخفضاً بنسبة 1.66 بالمئة، قبل أن يسجل ‏ارتفاعاً وجيزاً ويعود إلى التراجع.‏