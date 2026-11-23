سيئول-سانا
تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري (كوسبي) بنحو 3.13 بالمئة، وسط خسائر شملت أيضاً مؤشر كوسداك.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مؤشر كوسبي سجل 4717.67 نقطة عند الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، منخفضاً بمقدار 152.29 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، بعدما افتتح التداولات عند 4734.90 نقطة، بتراجع نسبته 2.77 بالمئة، قبل أن تتسع خسائره مؤقتاً ويهبط إلى مستوى 4600 نقطة.
كما تراجع مؤشر كوسداك بمقدار 8.25 نقاط، أو ما يعادل 1.28 بالمئة، ليصل إلى 637.43 نقطة، بعدما افتتح التداولات منخفضاً بنسبة 1.66 بالمئة، قبل أن يسجل ارتفاعاً وجيزاً ويعود إلى التراجع.