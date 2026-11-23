طرابلس-سانا‏

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فجر اليوم الإثنين، أن إغلاق مجموعة ‏وصفتها بأنها خارجة عن القانون أحد صمامات خط أنابيب حقل الشرارة، أدى إلى ‏فقدان نحو 350 ألف برميل يومياً من إنتاج الحقل.‏

وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها ناشدت جهاز ‏حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة التدخل لحماية المنشآت والمرافق ‏النفطية، والعمل على إعادة فتح الخط واستئناف الإنتاج، مؤكدة اعتزامها اتخاذ ‏الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين.‏

ويضاف هذا التعطل إلى أزمة إغلاق خط الحمادة النفطي المستمرة منذ أكثر من 20 ‏يوماً، إذ أعلنت المؤسسة في 21 تشرين الثاني الجاري أن الإغلاق القسري تسبب ‏بخسائر بلغت نحو 30.8 مليون دولار، نتيجة فقدان 302.8 ألف برميل من النفط ‏الخام حتى ذلك التاريخ.‏

وأوضحت المؤسسة أن متوسط الفاقد اليومي من إغلاق خط الحمادة بلغ نحو 15 ألف ‌‏برميل، بقيمة تقارب 1.47 مليون دولار من العائدات يومياً، فضلاً عن التكاليف ‏التشغيلية الثابتة للحقول المتضررة.‏

وكان حقل الشرارة قد تعرض لإغلاق مماثل في أيلول الماضي، بعدما أُغلق أحد ‏صمامات خط نقل الخام إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى تراجع إنتاجه وتأثر إمدادات ‏المصفاة المرتبطة به وعمليات التصدير، قبل إعادة فتح الصمام في 27 أيلول ‏واستئناف ضخ النفط تدريجياً، وفق “بلومبرغ”.‏