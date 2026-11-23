طرابلس-سانا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فجر اليوم الإثنين، أن إغلاق مجموعة وصفتها بأنها خارجة عن القانون أحد صمامات خط أنابيب حقل الشرارة، أدى إلى فقدان نحو 350 ألف برميل يومياً من إنتاج الحقل.
وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها ناشدت جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة التدخل لحماية المنشآت والمرافق النفطية، والعمل على إعادة فتح الخط واستئناف الإنتاج، مؤكدة اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين.
ويضاف هذا التعطل إلى أزمة إغلاق خط الحمادة النفطي المستمرة منذ أكثر من 20 يوماً، إذ أعلنت المؤسسة في 21 تشرين الثاني الجاري أن الإغلاق القسري تسبب بخسائر بلغت نحو 30.8 مليون دولار، نتيجة فقدان 302.8 ألف برميل من النفط الخام حتى ذلك التاريخ.
وأوضحت المؤسسة أن متوسط الفاقد اليومي من إغلاق خط الحمادة بلغ نحو 15 ألف برميل، بقيمة تقارب 1.47 مليون دولار من العائدات يومياً، فضلاً عن التكاليف التشغيلية الثابتة للحقول المتضررة.
وكان حقل الشرارة قد تعرض لإغلاق مماثل في أيلول الماضي، بعدما أُغلق أحد صمامات خط نقل الخام إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى تراجع إنتاجه وتأثر إمدادات المصفاة المرتبطة به وعمليات التصدير، قبل إعادة فتح الصمام في 27 أيلول واستئناف ضخ النفط تدريجياً، وفق “بلومبرغ”.