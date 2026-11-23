سنغافورة-سانا‏

تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف، مع بدء ‏التداولات في الأسواق الآسيوية اليوم الإثنين، وسط تحسن ثقة المستثمرين وتراجع ‏رهانات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة حادة خلال ‏اجتماعه المقرر الشهر المقبل.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن اليورو ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى ‌‏1.0974 دولار، والدولار الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 0.6629 دولار، فيما ‏استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 ‏بالمئة أمام الين الياباني إلى 158.63 يناً، مع تراجع الطلب على العملة اليابانية ‏بوصفها ملاذاً آمناً.‏

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ‏رئيسية، عند 103.80 نقاط، متراجعاً عن أعلى مستوياته المسجلة منذ نيسان ‌‏2025.‏

وتوقع رئيس الأبحاث العالمية للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة والائتمان في بنك ‏ستاندرد تشارترد إريك روبرتسن استمرار قوة الدولار، عازياً ذلك إلى فروق أسعار ‏الفائدة ومؤشرات نمو الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي.‏

وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت بيتكوين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 60795.03 ‏دولاراً، وإيثيريوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1714.96 دولاراً، بعد تقليص جزء من ‏المكاسب التي حققتها عقب هبوط حاد يوم الجمعة الماضي.‏

وتأتي هذه التحركات بعد موجة تراجع شهدتها الأسبوع الماضي، أدت إلى انحسار ‏توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية لمكافحة التضخم، وسط ترقب المستثمرين ‏لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.