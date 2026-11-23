سنغافورة-سانا
تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف، مع بدء التداولات في الأسواق الآسيوية اليوم الإثنين، وسط تحسن ثقة المستثمرين وتراجع رهانات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة حادة خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن اليورو ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.0974 دولار، والدولار الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 0.6629 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة أمام الين الياباني إلى 158.63 يناً، مع تراجع الطلب على العملة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.80 نقاط، متراجعاً عن أعلى مستوياته المسجلة منذ نيسان 2025.
وتوقع رئيس الأبحاث العالمية للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة والائتمان في بنك ستاندرد تشارترد إريك روبرتسن استمرار قوة الدولار، عازياً ذلك إلى فروق أسعار الفائدة ومؤشرات نمو الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي.
وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت بيتكوين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 60795.03 دولاراً، وإيثيريوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1714.96 دولاراً، بعد تقليص جزء من المكاسب التي حققتها عقب هبوط حاد يوم الجمعة الماضي.
وتأتي هذه التحركات بعد موجة تراجع شهدتها الأسبوع الماضي، أدت إلى انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية لمكافحة التضخم، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.