دمشق -سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع وفد من غرفة تجارة قونية التركية، برئاسة نائب رئيس الغرفة محمد جاكر، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تعترض التبادل التجاري.
ودعا المولوي، وفق ما ذكرته قناة غرفة صناعة دمشق وريفها على تلغرام اليوم الأحد، الصناعيين والمستثمرين الأتراك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، التي تشكل فرصاً استثمارية واعدة ومضمونة الجدوى على المدى الطويل.
تذليل العقبات الجمركية وتعزيز الشراكات
لفت المولوي إلى التسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار، إلى جانب تنافسية أجور اليد العاملة، باعتبارها عوامل محفزة للاستثمار، ومشجعة على إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الوفد التركي أن الزيارة تهدف إلى بناء جسور تواصل متينة، والعمل وفق مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد السوري وتطوير العلاقات الثنائية، داعياً إلى تضافر الجهود لتذليل العقبات الجمركية التي تؤثر في تنافسية البضائع التركية ذات الجودة العالية في السوق السورية.
دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون
ودعا جاكر الصناعيين السوريين إلى المبادرة لإقامة شراكات فعلية مع أصحاب المصانع في تركيا وسوريا، مؤكداً أن تعزيز التعاون المباشر بين القطاعين الصناعيين، وتسريع وتيرة الحوار وتبسيط الإجراءات، من شأنه أن يسهم في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا اهتماماً متزايداً لإعادة تنشيط قنوات التواصل بين الفعاليات الصناعية والتجارية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والمشاركة في المعارض المتخصصة، ونقل الخبرات الصناعية والتقنيات الحديثة، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي السوري، وتحسين بيئة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.