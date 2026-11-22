دمشق -سانا‏

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بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع وفد من غرفة ‏تجارة ‏قونية التركية، برئاسة نائب رئيس الغرفة محمد جاكر، سبل تعزيز التعاون ‏الصناعي والاستثماري بين الجانبين، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل العقبات ‏التي تعترض التبادل التجاري. ‏

ودعا المولوي، وفق ما ذكرته قناة غرفة صناعة دمشق وريفها على تلغرام اليوم ‏الأحد، الصناعيين والمستثمرين الأتراك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ‏في السوق السورية، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، التي تشكل ‏فرصاً استثمارية واعدة ومضمونة الجدوى على المدى الطويل.‏

‏ تذليل العقبات الجمركية وتعزيز الشراكات

لفت المولوي إلى التسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار، إلى جانب تنافسية أجور ‏اليد العاملة، باعتبارها عوامل محفزة للاستثمار، ومشجعة على إقامة مشاريع صناعية ‏مشتركة بين البلدين.‏

من جانبه، أكد رئيس الوفد التركي أن الزيارة تهدف إلى بناء جسور تواصل متينة، ‏والعمل وفق مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد السوري ‏وتطوير العلاقات الثنائية، داعياً إلى تضافر الجهود لتذليل العقبات الجمركية التي تؤثر ‏في تنافسية البضائع التركية ذات الجودة العالية في السوق السورية.‏



‏‏ دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون ‏

ودعا جاكر الصناعيين السوريين إلى المبادرة لإقامة شراكات فعلية مع أصحاب ‏المصانع في تركيا وسوريا، مؤكداً أن تعزيز التعاون المباشر بين القطاعين ‏الصناعيين، وتسريع وتيرة الحوار وتبسيط الإجراءات، من شأنه أن يسهم في دفع ‏عجلة الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.‏

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وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا اهتماماً متزايداً لإعادة تنشيط قنوات ‏التواصل بين الفعاليات الصناعية والتجارية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري ‏والمشاركة في المعارض المتخصصة، ونقل الخبرات الصناعية والتقنيات الحديثة، ‏بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي السوري، وتحسين بيئة الإنتاج، وفتح أسواق ‏جديدة أمام المنتجات الوطنية.‏