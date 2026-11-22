واشنطن-سانا
طالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد شركة “إنفيديا” بالكشف عن المسؤول عن ملف الامتثال لقيود التصدير الأمريكية إلى الصين، في ظل تحقيقات بشأن احتمال وصول رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية عبر وسطاء تجاريين.
وفي تصريحات نقلها موقع كريبتو بريفنغ الأمريكي، أوضح بيسنت أن السلطات الأمريكية تحقق في ادعاءات تتعلق بإمكانية وصول رقائق متطورة من إنتاج إنفيديا إلى الصين من خلال شركة وسيطة مقرها سنغافورة تدعى “ميغاسبيد”، مؤكداً أن ملف الامتثال داخل الشركة بات محل تدقيق متزايد.
ودعا وزير الخزانة الأمريكي إلى إدراج شركة ميغاسبيد على القائمة التجارية السوداء التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، موضحاً أن عدة جهات حكومية تؤيد هذه الخطوة، بينما تبقى صلاحية اتخاذ القرار النهائي بيد وزارة التجارة الامريكية.
كما منح بيسنت شركة إنفيديا مهلة لشرح ممارساتها المتعلقة بالمبيعات والامتثال، مشيراً إلى أن أي إخفاقات مماثلة في قطاع البنوك كانت ستؤدي إلى إبعاد المسؤولين التنفيذيين عن مناصبهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة مرحلة انتقالية حساسة، بعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج، وسط جدل متزايد بشأن آليات الامتثال والتدقيق في عمليات التصدير حيث كثفت واشنطن مؤخراً رقابتها على الشركات والوسطاء التجاريين للتأكد من عدم وصول الرقائق الخاضعة للقيود إلى جهات صينية عبر دول أو شركات وسيطة.
وتعد شركة إنفيديا أكبر منتج عالمي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات وتطوير النماذج المتقدمة، ما جعلها في قلب الجدل المتعلق بضوابط التصدير الأمريكية.
وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيوداً مشددة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في إطار المنافسة التكنولوجية والأمنية بين البلدين.
بيسنت يطالب “إنفيديا” بتحديد المسؤول عن الالتزام بقيود التصدير إلى الصين
واشنطن-سانا