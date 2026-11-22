‏ ‏واشنطن-سانا‏

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طالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد شركة “إنفيديا” بالكشف عن ‏المسؤول عن ملف الامتثال لقيود التصدير الأمريكية إلى الصين، في ظل تحقيقات ‏بشأن احتمال وصول رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية عبر ‏وسطاء تجاريين.‏

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وفي تصريحات نقلها موقع كريبتو بريفنغ الأمريكي، أوضح بيسنت أن السلطات ‏الأمريكية تحقق في ادعاءات تتعلق بإمكانية وصول رقائق متطورة من إنتاج إنفيديا ‏إلى الصين من خلال شركة وسيطة مقرها سنغافورة تدعى “ميغاسبيد”، مؤكداً أن ‏ملف الامتثال داخل الشركة بات محل تدقيق متزايد.‏

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ودعا وزير الخزانة الأمريكي إلى إدراج شركة ميغاسبيد على القائمة التجارية السوداء ‏التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، موضحاً أن عدة جهات حكومية تؤيد هذه الخطوة، ‏بينما تبقى صلاحية اتخاذ القرار النهائي بيد وزارة التجارة الامريكية.‏

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كما منح بيسنت شركة إنفيديا مهلة لشرح ممارساتها المتعلقة بالمبيعات والامتثال، ‏مشيراً إلى أن أي إخفاقات مماثلة في قطاع البنوك كانت ستؤدي إلى إبعاد المسؤولين ‏التنفيذيين عن مناصبهم.‏

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وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة مرحلة انتقالية حساسة، بعد استقالة ‏رئيسها التنفيذي ‌‎جنسن هوانج، وسط جدل متزايد بشأن آليات الامتثال والتدقيق في ‏عمليات التصدير حيث كثفت واشنطن مؤخراً رقابتها على الشركات والوسطاء ‏التجاريين للتأكد من عدم وصول الرقائق الخاضعة للقيود إلى جهات صينية عبر دول ‏أو شركات وسيطة.‏

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وتعد شركة إنفيديا أكبر منتج عالمي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في ‏مراكز البيانات وتطوير النماذج المتقدمة، ما جعلها في قلب الجدل المتعلق بضوابط ‏التصدير الأمريكية.‏

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وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيوداً مشددة على تصدير الرقائق الإلكترونية ‏المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في إطار المنافسة التكنولوجية ‏والأمنية بين البلدين. ‏