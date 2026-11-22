واشنطن-سانا
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تمويلاً لشركات التكنولوجيا الناشئة خلال عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 244 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على بقية الدول، في ظل تنامي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن الاقتصادية نشر اليوم الأحد، جاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بتمويل بلغ 15.2 مليار دولار، تلتها الهند بـ10.5 مليارات دولار، ثم الصين بـ7.3 مليارات دولار، وألمانيا بنحو 7 مليارات دولار.
وحلت كندا في المركز السادس بتمويل قدره 6.3 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ6.2 مليارات، ثم سنغافورة بـ4.5 مليارات دولار، فيما جاءت سويسرا في المركز العاشر بـ3.5 مليارات دولار.
وأشارت البيانات إلى أن تصدر الولايات المتحدة يعود إلى ضخامة صناديق الاستثمار وتوافر المستثمرين، إضافة إلى نشاط مراكز التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعكس هذه الأرقام تفاوت قدرة الاقتصادات على جذب الاستثمارات التكنولوجية، في ظل أهمية توافر رؤوس الأموال وقوة مراكز البحث والجامعات في دعم الشركات الناشئة وتحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للنمو.