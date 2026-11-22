واشنطن-سانا‏

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تمويلاً لشركات التكنولوجيا الناشئة ‏خلال عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 244 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير ‏على بقية الدول، في ظل تنامي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ‏المتقدمة.‏

وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن الاقتصادية نشر اليوم الأحد، جاءت المملكة المتحدة في ‏المركز الثاني بتمويل بلغ 15.2 مليار دولار، تلتها الهند بـ10.5 مليارات دولار، ثم ‏الصين بـ7.3 مليارات دولار، وألمانيا بنحو 7 مليارات دولار.‏

وحلت كندا في المركز السادس بتمويل قدره 6.3 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ6.2 ‏مليارات، ثم سنغافورة بـ4.5 مليارات دولار، فيما جاءت سويسرا في المركز العاشر ‏بـ3.5 مليارات دولار.‏

وأشارت البيانات إلى أن تصدر الولايات المتحدة يعود إلى ضخامة صناديق الاستثمار ‏وتوافر المستثمرين، إضافة إلى نشاط مراكز التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما في ‏مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.‏

وتعكس هذه الأرقام تفاوت قدرة الاقتصادات على جذب الاستثمارات التكنولوجية، في ‏ظل أهمية توافر رؤوس الأموال وقوة مراكز البحث والجامعات في دعم الشركات ‏الناشئة وتحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للنمو.‏