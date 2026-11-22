سيئول-سانا
توقعت وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن تنتزع البلاد المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة أكبر المُصدّرين بنهاية العام الجاري، مدفوعةً بتجاوز صادراتها حاجز التريليون دولار سنوياً لأول مرة في تاريخها.
ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها في بيان: إن صادرات البلاد تخطت عتبة التريليون دولار في 19 تشرين الثاني الجاري لتصل إلى نحو 1.17 تريليون دولار، لتصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين.
وعزت الوزارة هذا التفوق إلى التسارع الحاد في نمو الصادرات عقب شهر تموز، ولا سيما بعد تسجيل رقم قياسي شهري غير مسبوق بلغ 120.9 مليار دولار في أيلول.
وكانت بيانات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة قد وضعت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالمياً خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز بقيمة 595.3 مليار دولار، خلف كل من الصين (2.52 تريليون دولار)، والولايات المتحدة (1.43 تريليون دولار)، وألمانيا (1.11 تريليون دولار)، وهولندا (627.7 مليار دولار).