سيئول-سانا‏

توقعت وزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن تنتزع ‏البلاد المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة أكبر المُصدّرين بنهاية العام الجاري، مدفوعةً ‏بتجاوز صادراتها حاجز التريليون دولار سنوياً لأول مرة في تاريخها.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها في بيان: إن صادرات البلاد تخطت عتبة ‏التريليون دولار في 19 تشرين الثاني الجاري لتصل إلى نحو 1.17 تريليون دولار، ‏لتصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين. ‏

وعزت الوزارة هذا التفوق إلى التسارع الحاد في نمو الصادرات عقب شهر تموز، ‏ولا سيما بعد تسجيل رقم قياسي شهري غير مسبوق بلغ 120.9 مليار دولار في ‏أيلول.‏

وكانت بيانات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة قد وضعت كوريا الجنوبية في ‏المرتبة الخامسة عالمياً خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز بقيمة 595.3 مليار ‏دولار، خلف كل من الصين (2.52 تريليون دولار)، والولايات المتحدة (1.43 ‏تريليون دولار)، وألمانيا (1.11 تريليون دولار)، وهولندا (627.7 مليار دولار).