بكين-سانا‏

وقّعت شركة كنوك الصينية عقداً بقيمة 800 مليون دولار مع شركة قطر للطاقة، ‏لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم النفطي البحري، على ‏مدى 66 شهراً.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها في بيان اليوم الأحد: إن العقد ينص على تولّيها ‏تنفيذ المشروع بصفتها المقاول العام، بما يشمل إدارة المشروع، والتصميم التفصيلي، ‏والتوريد، والإنشاء، والنقل والتركيب، وإجراء الاختبارات الأولية قبل التشغيل، ‏وغيرها من الأعمال المرتبطة به.‏

ويتضمن المشروع مدّ أكثر من 100 كيلومتر من خطوط الأنابيب البحرية وكابلات ‏الطاقة، إضافة إلى تركيب المنشآت والمرافق اللازمة، باستخدام أكثر من 130 ألف ‏طن من الفولاذ.‏

ويأتي العقد الجديد امتداداً لتعاون شركة الهندسة البحرية للنفط الصينية (‏COOEC‏) مع ‏قطاع الطاقة القطري، إذ تتولى الشركة أيضاً تنفيذ مشروع تطوير حقل بول الحنين ‏النفطي البحري، بصفتها المقاول العام لصالح شركة «قطر للطاقة»، وبقيمة عقد تبلغ ‏نحو 4 مليارات دولار.‏