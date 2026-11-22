بكين-سانا
وقّعت شركة كنوك الصينية عقداً بقيمة 800 مليون دولار مع شركة قطر للطاقة، لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم النفطي البحري، على مدى 66 شهراً.
ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها في بيان اليوم الأحد: إن العقد ينص على تولّيها تنفيذ المشروع بصفتها المقاول العام، بما يشمل إدارة المشروع، والتصميم التفصيلي، والتوريد، والإنشاء، والنقل والتركيب، وإجراء الاختبارات الأولية قبل التشغيل، وغيرها من الأعمال المرتبطة به.
ويتضمن المشروع مدّ أكثر من 100 كيلومتر من خطوط الأنابيب البحرية وكابلات الطاقة، إضافة إلى تركيب المنشآت والمرافق اللازمة، باستخدام أكثر من 130 ألف طن من الفولاذ.
ويأتي العقد الجديد امتداداً لتعاون شركة الهندسة البحرية للنفط الصينية (COOEC) مع قطاع الطاقة القطري، إذ تتولى الشركة أيضاً تنفيذ مشروع تطوير حقل بول الحنين النفطي البحري، بصفتها المقاول العام لصالح شركة «قطر للطاقة»، وبقيمة عقد تبلغ نحو 4 مليارات دولار.