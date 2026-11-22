دمشق-سانا



أكد وزير الطاقة محمد البشير أن عودة البوابة الرئيسية لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل، بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، تشكل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة تأهيل المنشآت المائية في المنطقة الشرقية، ودعم القطاع الزراعي فيها.



وقال البشير عبر منصة (X) اليوم الأحد: “بعد أكثر من 14 عاماً من التوقف، عادت البوابة الرئيسية لسد الحسكة الجنوبي إلى العمل، عقب إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل، لتفتح معها باب الأمل بعودة الحياة إلى ضفتي نهر الخابور، تمهيداً لري نحو 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية”.



وبيّن البشير أن هذه الخطوة مهمة ضمن جهود وزارة الطاقة لإعادة تأهيل المنشآت المائية في المنطقة الشرقية ودعم المزارعين، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال جاهزية المشروع وتوسيع المساحات المستفيدة.



وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة البوابة الرئيسية القوسية لسد الحسكة الجنوبي إلى الخدمة، بعد توقفها لأكثر من 14 عاماً، إثر إصلاح داراتها الهيدروليكية والكهربائية، تمهيداً لاستخدامها في تنظيم ريات المياه، وتأمين احتياجات المزارعين على سرير نهر الخابور عند الحاجة.



ويعد سد الحسكة الجنوبي من أكبر السدود السطحية على نهر الخابور، وتبلغ سعته التخزينية نحو 600 مليون متر مكعب، بينما وصلت كمية المياه المخزنة فيه خلال الفترة الحالية إلى نحو 323 مليون متر مكعب.