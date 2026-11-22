عواصم-سانا



تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأحد، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيس في السوق السعودية انخفض ‏بنسبة 2 بالمئة، متأثراً بتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.5 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، بنسبة 2.2 بالمئة.



وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 1.6 بالمئة، مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة فيه، بما فيها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط بنسبة 1.2 بالمئة.



وقال ميلاد عازر، محلل الأسواق لدى شركة “إكس تي بي” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الهجمات الأخيرة زادت الضغوط الناجمة عن موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أسهم القطاع المصرفي قادت التراجعات في السعودية وقطر، وأن الأسهم ذات الوزن الأكبر في المؤشرات تكبدت الخسائر الأشد.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ‏ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة شخصين جراء الاعتداءات ‏الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية أمس السبت.‏