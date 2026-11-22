الدوحة-سانا

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بنسبة 5.2 بالمئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 180.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول، مسجلاً أعلى مستوى له للربع الثالث على التوالي.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط القطري، في بيان اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر استحوذت على 41.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 36 بالمئة، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 11.7 بالمئة.

وفي المقابل، تراجع رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج بنسبة 2.5 بالمئة، ليبلغ 220.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأشار المجلس إلى أن هذه البيانات تأتي ضمن مساعيه لتطوير الإحصاءات الاقتصادية الوطنية، وتوفير مؤشرات دقيقة لدعم صنع القرار وقياس التقدم في تحقيق مستهدفات التنمية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في 17 تشرين الثاني الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنحو 14.5% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات الحادة التي طالت إنتاج وتصدير المحروقات، مرجحاً في المقابل تعافي النمو بقوة ابتداءً من 2027 مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.