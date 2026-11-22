لندن-سانا

ارتفعت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، مساء أمس السبت بأكثر من 8%، لتصل إلى نحو 59952 دولاراً، بعد هبوطها في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها منذ عامين.

وذكرت وكالة رويترز أن العملة المشفرة سجلت 55251.60 دولاراً في أدنى مستوى لها، قبل أن تعاود الارتفاع وتتجاوز لفترة وجيزة حاجز 60 ألف دولار.

وكانت بتكوين تراجعت أول أمس إلى ما دون 57742 دولاراً للمرة الأولى منذ أيلول 2024، وسط مخاوف المستثمرين من الارتفاع الحاد في تقييمات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من ضغوط على الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.

وشهدت أسواق العملات المشفرة اضطرابات خلال الجلسات الأخيرة، بفعل مخاوف حول جدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلبات الأسواق، فيما أسهم صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات في زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.