طرابلس-سانا‏

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت أن الإغلاق القسري لخط أنابيب ‏الحمادة من قبل مجموعة مسلحة لأكثر من 20 يوماً، أدى إلى فقدان أكثر من 302 ‏ألف برميل من النفط الخام، وخسائر في الإيرادات تجاوزت 30 مليون دولار.‏

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المؤسسة قولها في بيان: “إن إجمالي الفاقد النفطي بلغ ‌‏302 ألف و778 برميلاً، بقيمة تقديرية وصلت إلى 30 مليوناً و792 ألفاً و522 ‏دولاراً، وفقاً لمتوسط سعر برميل النفط الخام”، مشيرة إلى أن معدل الخسائر اليومية ‏بلغ نحو 14 ألفاً و418 برميلاً، بقيمة تتجاوز 1.47 مليون دولار، فضلاً عن ‏التكاليف التشغيلية الثابتة للحقول المتضررة من الإغلاق.‏

وأكدت المؤسسة أن هذه الخسائر تنعكس سلباً على اقتصاد البلاد وجهود التنمية ورفع ‏مستويات الإنتاج النفطي، محذرة من تداعيات الاعتداءات على المنشآت النفطية وما ‏تلحقه من أضرار بالقطاع النفطي والثروات الوطنية، فضلاً عن المساس بمؤسسات ‏الدولة.‏

ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح الصمام المغلق، ‏ووضع حد للاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية، بما يضمن استمرارية الإنتاج ‏وحماية الموارد الوطنية.‏

ويُعد خط الحمادة من خطوط نقل النفط المهمة في ليبيا، إذ يربط الحقول النفطية ‏بمصفاة الزاوية، فيما يشكل قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتُعد ليبيا ‏صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الإفريقية.‏

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 26 أيلول الماضي إيقاف إحدى وحدات ‏التكرير في مصفاة الزاوية اضطرارياً، نتيجة إغلاق مجموعات مسلحة صمام خط ‏نقل خام الشرارة، قبل أن تعلن لاحقاً استئناف ضخ النفط الخام عبر خط الشرارة–‏الزاوية، عقب إعادة فتح الصمام.