طرابلس-سانا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت أن الإغلاق القسري لخط أنابيب الحمادة من قبل مجموعة مسلحة لأكثر من 20 يوماً، أدى إلى فقدان أكثر من 302 ألف برميل من النفط الخام، وخسائر في الإيرادات تجاوزت 30 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المؤسسة قولها في بيان: “إن إجمالي الفاقد النفطي بلغ 302 ألف و778 برميلاً، بقيمة تقديرية وصلت إلى 30 مليوناً و792 ألفاً و522 دولاراً، وفقاً لمتوسط سعر برميل النفط الخام”، مشيرة إلى أن معدل الخسائر اليومية بلغ نحو 14 ألفاً و418 برميلاً، بقيمة تتجاوز 1.47 مليون دولار، فضلاً عن التكاليف التشغيلية الثابتة للحقول المتضررة من الإغلاق.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخسائر تنعكس سلباً على اقتصاد البلاد وجهود التنمية ورفع مستويات الإنتاج النفطي، محذرة من تداعيات الاعتداءات على المنشآت النفطية وما تلحقه من أضرار بالقطاع النفطي والثروات الوطنية، فضلاً عن المساس بمؤسسات الدولة.
ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح الصمام المغلق، ووضع حد للاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية الموارد الوطنية.
ويُعد خط الحمادة من خطوط نقل النفط المهمة في ليبيا، إذ يربط الحقول النفطية بمصفاة الزاوية، فيما يشكل قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتُعد ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الإفريقية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 26 أيلول الماضي إيقاف إحدى وحدات التكرير في مصفاة الزاوية اضطرارياً، نتيجة إغلاق مجموعات مسلحة صمام خط نقل خام الشرارة، قبل أن تعلن لاحقاً استئناف ضخ النفط الخام عبر خط الشرارة–الزاوية، عقب إعادة فتح الصمام.