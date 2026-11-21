بروكسل-سانا‏

يدرس الاتحاد الأوروبي إحياء مشروع فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا ‏الكبرى لتعزيز موارده المالية، في خطوة قد تزيد التوتر مع الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن الخطة تأتي في إطار جهود بروكسل ‏للحد من اعتماد ميزانية الاتحاد على مساهمات الدول الأعضاء، عبر استحداث ‏مصادر دخل جديدة تسهم في تمويل البرامج الأوروبية ومواجهة التحديات الاقتصادية ‏والتنموية خلال السنوات المقبلة.‏

وأضافت الوكالة أنه بحسب المقترحات المطروحة، قد تشمل الضريبة شركات ‏التكنولوجيا الكبرى التي تحقق عائدات ضخمة من الأسواق الأوروبية، بينما تشير ‏تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن فرض ضريبة رقمية بنسبة 3 بالمئة على بعض ‏الإيرادات قد يوفر نحو خمسة مليارات يورو سنوياً للخزينة الأوروبية.‏

ضرائب على بعض الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة‏

وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات تمويل إضافية، ‏تشمل فرض ضرائب على بعض الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة والمقامرة عبر ‏الإنترنت، ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر الإيرادات.‏

وأوضحت أن الشركات التي قد تتأثر بالضريبة المقترحة مؤسسات تقنية عالمية كبرى ‏مثل “غوغل” و”ميتا”، في وقت تؤكد فيه بروكسل ضرورة مساهمة الشركات الرقمية ‏العملاقة بشكل أكبر في الاقتصادات التي تحقق فيها أرباحاً كبيرة.‏

انقسام أوروبي

ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة اعتراضات أمريكية، في ظل انتقادات الإدارات ‏الأمريكية المتعاقبة للغرامات والقيود التنظيمية الأوروبية المفروضة على شركات ‏التكنولوجيا الكبرى، معتبرةً أن بعضها يستهدف الشركات الأمريكية بشكل أساسي.‏

ولا تقتصر التحديات على العلاقات عبر الأطلسي، إذ تواجه الخطة تباينات داخل ‏الاتحاد الأوروبي نفسه بشأن حجم الإنفاق ومصادر التمويل المستقبلية.‏

وتقود ألمانيا وعدد من الدول ذات التوجهات المالية المحافظة مطالب بخفض النفقات ‏بدلاً من فرض ضرائب جديدة، في حين تدعم فرنسا ودول أخرى توفير موارد ‏إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية المتزايدة، وهو ما يُنذر ‏بمفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية الأوروبية الجديدة وآليات ‏تمويلها، في ظل تباين الرؤى بين دعاة التقشف وأنصار توسيع الإنفاق، بحسب ‌‏”فرانس برس”.‏

وتعكس الخلافات الحالية صعوبة التوصل إلى توافق أوروبي بشأن مستقبل الميزانية ‏المشتركة، وخاصة مع تنامي الاحتياجات المالية المرتبطة بالتحول الرقمي والطاقة ‏والدفاع والتنمية الإقليمية.‏

وكانت بروكسل فرضت غرامات بمليارات اليوروهات على عدد من الشركات ‏العملاقة، كما طرحت سابقاً مشروع ضريبة للخدمات الرقمية عام 2018، قبل ‏تجميده لإفساح المجال أمام مفاوضات دولية بشأن إصلاح النظام الضريبي العالمي ‏للشركات الرقمية.‏