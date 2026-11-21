بروكسل-سانا
يدرس الاتحاد الأوروبي إحياء مشروع فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز موارده المالية، في خطوة قد تزيد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن الخطة تأتي في إطار جهود بروكسل للحد من اعتماد ميزانية الاتحاد على مساهمات الدول الأعضاء، عبر استحداث مصادر دخل جديدة تسهم في تمويل البرامج الأوروبية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الوكالة أنه بحسب المقترحات المطروحة، قد تشمل الضريبة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحقق عائدات ضخمة من الأسواق الأوروبية، بينما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن فرض ضريبة رقمية بنسبة 3 بالمئة على بعض الإيرادات قد يوفر نحو خمسة مليارات يورو سنوياً للخزينة الأوروبية.
ضرائب على بعض الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة
وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات تمويل إضافية، تشمل فرض ضرائب على بعض الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة والمقامرة عبر الإنترنت، ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر الإيرادات.
وأوضحت أن الشركات التي قد تتأثر بالضريبة المقترحة مؤسسات تقنية عالمية كبرى مثل “غوغل” و”ميتا”، في وقت تؤكد فيه بروكسل ضرورة مساهمة الشركات الرقمية العملاقة بشكل أكبر في الاقتصادات التي تحقق فيها أرباحاً كبيرة.
انقسام أوروبي
ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة اعتراضات أمريكية، في ظل انتقادات الإدارات الأمريكية المتعاقبة للغرامات والقيود التنظيمية الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى، معتبرةً أن بعضها يستهدف الشركات الأمريكية بشكل أساسي.
ولا تقتصر التحديات على العلاقات عبر الأطلسي، إذ تواجه الخطة تباينات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه بشأن حجم الإنفاق ومصادر التمويل المستقبلية.
وتقود ألمانيا وعدد من الدول ذات التوجهات المالية المحافظة مطالب بخفض النفقات بدلاً من فرض ضرائب جديدة، في حين تدعم فرنسا ودول أخرى توفير موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية المتزايدة، وهو ما يُنذر بمفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية الأوروبية الجديدة وآليات تمويلها، في ظل تباين الرؤى بين دعاة التقشف وأنصار توسيع الإنفاق، بحسب ”فرانس برس”.
وتعكس الخلافات الحالية صعوبة التوصل إلى توافق أوروبي بشأن مستقبل الميزانية المشتركة، وخاصة مع تنامي الاحتياجات المالية المرتبطة بالتحول الرقمي والطاقة والدفاع والتنمية الإقليمية.
وكانت بروكسل فرضت غرامات بمليارات اليوروهات على عدد من الشركات العملاقة، كما طرحت سابقاً مشروع ضريبة للخدمات الرقمية عام 2018، قبل تجميده لإفساح المجال أمام مفاوضات دولية بشأن إصلاح النظام الضريبي العالمي للشركات الرقمية.