أنقرة-سانا
بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم السبت، مع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا، في مدينة إسطنبول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.
ونقلت وكالة الأناضول عن بولاط قوله: إن اللقاء تناول واقع العلاقات التركية الليبية، والخطوات الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في ليبيا.
وأكد بولاط عزم بلاده مواصلة تطوير علاقاتها مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها من أبرز شركاء تركيا التجاريين والاستثماريين في القارة الأفريقية، ولافتاً إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يسهم في دعم السلام والاستقرار وتحقيق الازدهار في المنطقة.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أكد، في الـ16 من الشهر الجاري، استمرار دعم بلاده لليبيا ووقوفها إلى جانبها على المستويين الحكومي والبرلماني.
وفي الـ20 من تشرين الأول الماضي، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إلغاء قراره الصادر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع تركيا، واعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.