أنقرة-سانا‏

بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم السبت، مع وزير العمل والتأهيل في ‏حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا، في مدينة إسطنبول، سبل تعزيز ‏التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن بولاط قوله: إن اللقاء تناول واقع العلاقات التركية الليبية، ‏والخطوات الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن ‏التطورات الراهنة في ليبيا.‏

وأكد بولاط عزم بلاده مواصلة تطوير علاقاتها مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً ‏إلى أنها من أبرز شركاء تركيا التجاريين والاستثماريين في القارة الأفريقية، ولافتاً إلى ‏أن تعزيز التعاون بين البلدين يسهم في دعم السلام والاستقرار وتحقيق الازدهار في ‏المنطقة.‏

وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أكد، في الـ16 من الشهر الجاري، ‏استمرار دعم بلاده لليبيا ووقوفها إلى جانبها على المستويين الحكومي والبرلماني.‏

وفي الـ20 من تشرين الأول الماضي، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على ‏إلغاء قراره الصادر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع تركيا، واعتماد مذكرة ‏التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات ‏الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.‏