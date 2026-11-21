أوتاوا-سانا



أعادت شركة فورد الأمريكية افتتاح مصنعها في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو الكندية، بعد تحديثه باستثمار قدره 3.5 مليارات دولار، في خطوة تعكس استمرار الشركة في التصنيع بكندا، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات السيارات إلى نقل عمليات إنتاجها للولايات المتحدة.



ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت، عن الرئيسة التنفيذية لشركة “فورد كندا” بيف غودمان قولها، خلال حفل الافتتاح: إن الشركة تؤمن بالتصنيع في كندا، مؤكدةً أهمية شبكة التصنيع المتكاملة في أمريكا الشمالية.



من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن التزام فورد بالمصنع يعكس مكانة كندا في صناعة السيارات، مشيرةً إلى أن الحكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو خصصتا 464 مليون دولار كندي لدعم مشروع تحديثه.



وخضع المصنع لعمليات تحديث استمرت عامين بهدف تحويله إلى إنتاج الشاحنات الصغيرة، في وقت تفرض فيه إدارة ترامب رسوماً جمركية على المركبات وقطع الغيار الكندية، وتدعو شركات السيارات إلى نقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة.



وشكلت الرسوم الجمركية نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، التي توقفت في آب الماضي قبل أن تستعيد زخمها خلال الأسابيع الأخيرة.



وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أعلن في 14 تشرين الثاني الجاري، إحراز تقدم في المفاوضات ‏التجارية بين بلاده والولايات المتحدة، عقب محادثات وصفها بالمطولة والموضوعية ‏مع ترامب.‏



