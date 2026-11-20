لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بنسبة اثنين بالمئة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أواخر آذار 2025، في ظل موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة فيه وعوائدها، وامتدت تداعياتها إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» أغلق منخفضاً بنسبة 2 بالمئة عند 625.65 نقطة، لتتجاوز خسائره الأسبوعية 5.7 بالمئة، مسجلاً تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، وأدنى مستوى له في ستة أسابيع.

موجة بيع تطول قطاع التكنولوجيا

تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وفي مقدمتها شركة «إيه إس إم إل»، بأكثر من تسعة بالمئة، ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 5.4 بالمئة، في أكبر انخفاض يومي له منذ تشرين الأول 2025.

ولم ينجح الإدراج القياسي لشركة «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، والذي بلغت قيمته السوقية خلال يومه الأول نحو تريليوني دولار، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وسط تشكيك متزايد في جدوى الاستثمارات الممولة بالديون.

خسائر تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى

امتدت الخسائر إلى قطاعات البنوك والدفاع والسلع الفاخرة، التي تراجعت بأكثر من 2.5 بالمئة، كما انخفض سهم شركة «فالوريك» الفرنسية بنسبة 14.6 بالمئة، عقب إعلانها انخفاض أرباحها الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 بالمئة، عازية ذلك إلى تداعيات الحرب على إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

وأوضحت محللة الأسواق لدى بنك «سويسكوت» إيبيك أوزكارديسكايا في تصريح لها، أن اتساع موجة البيع في قطاع التكنولوجيا يهدد التوقعات الاقتصادية، وقد ينعكس سلباً على الأسهم الأوروبية المرتبطة بالدورات الاقتصادية، نتيجة تأثيره المحتمل على النشاط الاقتصادي العام.

الأسهم الأوروبية تحافظ على مكاسبها منذ بداية العام

رغم خسائر الأسبوع، لا يزال المؤشر «ستوكس 600» مرتفعاً بنسبة 5.8 بالمئة منذ بداية العام، متفوقاً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأمريكي الذي سجل مكاسب تقارب 3 بالمئة، وذلك رغم المستويات القياسية التي حققتها الأسهم الأوروبية مؤخراً، مدعومة بنتائج أعمال الربع الثالث التي فاقت التوقعات.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، ومنها «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أمريكان توباكو»، بأكثر من واحد بالمئة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ آمن.

وكانت الأسهم الأوروبية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات ملحوظة مدفوعة بانتعاش أسهم التكنولوجيا والرهانات على توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتزايد مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتحقيق عوائد مجزية، وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.