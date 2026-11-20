واشنطن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار الماضي، في ظل ارتفاع ‏الدولار وتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر ‏المقبل.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.47 دولارات للأوقية ‌‏(الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل أيلول 2025، فيما بلغت خسائره خلال الأسبوع نحو سبعة بالمئة، في ‏أكبر تراجع أسبوعي له منذ آذار الماضي.‏

وفي السياق ذاته، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3608.60 دولارات ‏للأوقية.‏

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.74 دولاراً للأوقية، بينما تراجع ‏البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولاراً، والبلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 908.04 دولارات، متجهة جميعها نحو ‏تسجيل خسائر أسبوعية.‏

ويأتي تراجع الذهب في ظل تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، على خلفية استمرار ‏الضغوط التضخمية، إلى جانب صعود الدولار، الأمر الذي يقلل جاذبية المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائداً لحائزيه ‏مقارنة بالأصول ذات العوائد.‏