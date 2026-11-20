واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار الماضي، في ظل ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.47 دولارات للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل أيلول 2025، فيما بلغت خسائره خلال الأسبوع نحو سبعة بالمئة، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ آذار الماضي.
وفي السياق ذاته، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3608.60 دولارات للأوقية.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.74 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولاراً، والبلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 908.04 دولارات، متجهة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
ويأتي تراجع الذهب في ظل تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، على خلفية استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب صعود الدولار، الأمر الذي يقلل جاذبية المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائداً لحائزيه مقارنة بالأصول ذات العوائد.