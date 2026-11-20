لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها عند الإغلاق في أربعة أسابيع، لتواصل بذلك سلسلة ‏خسائر مُنيت بها في ظل انخفاضات واسعة النطاق اجتاحت الأسواق.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اختتم التعاملات منخفضاً 0.88 بالمئة إلى 638.41 نقطة، ‏ليسجل تراجعاً للجلسة الرابعة وأدنى مستوى إغلاق منذ 23 تشرين الأول الماضي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبيل بدء تداول سهم أنثروبيك، إذ زاد سهم إيه.إس.إم.إل ‏المصنعة لمعدات الرقائق 2.2 بالمئة، وسهم إس.تي مايكروإليكترونيكس بنسبة اثنين بالمئة، وسهم إنفنيون بشكل ‏طفيف، لكن ‌مكاسب ⁠الشركات الثلاث التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة تقلصت عند الإغلاق.

وهبط المؤشران الفرعيان للأغذية والمشروبات والرعاية الصحية بنسبتي 2.1 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب، بعد أن ‏حققا مكاسب كبيرة لدى بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من موجة اضطرابات تتعلق بأسهم مرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي.

يشار إلى أن قطاع الطاقة يسهم بشكل كبير في أداء سوق الأسهم الأوروبية، حيث أشار متخصصون اقتصاديون إلى أن ‏انخفاض أسعار الطاقة منذ بداية الأسبوع تسبب باتجاه سلبي في أسهم أوروبا.