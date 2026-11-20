لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها عند الإغلاق في أربعة أسابيع، لتواصل بذلك سلسلة خسائر مُنيت بها في ظل انخفاضات واسعة النطاق اجتاحت الأسواق.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اختتم التعاملات منخفضاً 0.88 بالمئة إلى 638.41 نقطة، ليسجل تراجعاً للجلسة الرابعة وأدنى مستوى إغلاق منذ 23 تشرين الأول الماضي.
وارتفعت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبيل بدء تداول سهم أنثروبيك، إذ زاد سهم إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات الرقائق 2.2 بالمئة، وسهم إس.تي مايكروإليكترونيكس بنسبة اثنين بالمئة، وسهم إنفنيون بشكل طفيف، لكن مكاسب الشركات الثلاث التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة تقلصت عند الإغلاق.
وهبط المؤشران الفرعيان للأغذية والمشروبات والرعاية الصحية بنسبتي 2.1 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب، بعد أن حققا مكاسب كبيرة لدى بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من موجة اضطرابات تتعلق بأسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن قطاع الطاقة يسهم بشكل كبير في أداء سوق الأسهم الأوروبية، حيث أشار متخصصون اقتصاديون إلى أن انخفاض أسعار الطاقة منذ بداية الأسبوع تسبب باتجاه سلبي في أسهم أوروبا.