واشنطن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في 14 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتوقعات السوق بأن ‏يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل بسبب استمرار ‏التضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية ‌0.3 بالمئة إلى 3710.29 دولارات للأوقية ‌‏(الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أيلول 2025 عند 3693.13 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 3711.50 دولاراً للأوقية.

وكان مؤشر الدولار سجل هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ الثاني من نيسان 2025، ما يجعل السلع المقومة بالدولار ‏مثل الذهب أكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.