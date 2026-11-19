عمّان-سانا‏

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، تقديم حزمة اقتصادية بقيمة 673 مليون يورو ‏لدعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية في الأردن.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن فون دير لاين قولها، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة ‏السويمة على شاطئ البحر الميت، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن الحزمة تشمل قروضاً ميسرة بقيمة ‌‏500 مليون يورو، ومنحة بقيمة 110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى 63 مليون يورو ‏لدعم الاستثمار والتجارة.‏

وأشارت فون دير لاين إلى أن الأردن يمثل “منارة للاستقرار والقدرة على الصمود في المنطقة”، معتبرة أن الاستثمار ‏فيه منطقي سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأوروبا. ‏

ولفتت إلى أهمية ميناء العقبة بوصفه ممراً لوجستياً استراتيجياً وبديلًا لتعزيز مسارات التجارة في ظل المخاطر التي ‏تواجه طرق الشحن التقليدية، ولا سيما مضيق هرمز.‏

من جهته، دعا الملك عبد الله الثاني المستثمرين الأوروبيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، ولا سيما ‏في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة والأمن المائي، مؤكداً أن الأردن وجهة موثوقة ‏للاستثمار رغم التحديات الإقليمية.‏

شارك في المؤتمر ممثلون عن 51 دولة و318 شركة، فيما جرى عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تزيد قيمتها ‏الإجمالية على 15 مليار دولار، وفقاً للجهات المنظمة.‏

وتأتي الحزمة ضمن شراكة مالية واستثمارية أوسع بين الاتحاد الأوروبي والأردن بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة ‌‏2025-2027، لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.‏