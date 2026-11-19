عمّان-سانا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، تقديم حزمة اقتصادية بقيمة 673 مليون يورو لدعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية في الأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن فون دير لاين قولها، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة السويمة على شاطئ البحر الميت، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن الحزمة تشمل قروضاً ميسرة بقيمة 500 مليون يورو، ومنحة بقيمة 110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى 63 مليون يورو لدعم الاستثمار والتجارة.
وأشارت فون دير لاين إلى أن الأردن يمثل “منارة للاستقرار والقدرة على الصمود في المنطقة”، معتبرة أن الاستثمار فيه منطقي سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأوروبا.
ولفتت إلى أهمية ميناء العقبة بوصفه ممراً لوجستياً استراتيجياً وبديلًا لتعزيز مسارات التجارة في ظل المخاطر التي تواجه طرق الشحن التقليدية، ولا سيما مضيق هرمز.
من جهته، دعا الملك عبد الله الثاني المستثمرين الأوروبيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة والأمن المائي، مؤكداً أن الأردن وجهة موثوقة للاستثمار رغم التحديات الإقليمية.
شارك في المؤتمر ممثلون عن 51 دولة و318 شركة، فيما جرى عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تزيد قيمتها الإجمالية على 15 مليار دولار، وفقاً للجهات المنظمة.
وتأتي الحزمة ضمن شراكة مالية واستثمارية أوسع بين الاتحاد الأوروبي والأردن بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027، لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.