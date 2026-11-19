دمشق-سانا‏

تتجه زراعة المانغا في سوريا نحو التوسع التدريجي، مدفوعة بارتفاع جدواها ‏الاقتصادية وتزايد الطلب عليها في الأسواق المحلية، إلى جانب ملاءمة الظروف ‏البيئية في عدد من المناطق الساحلية لإنتاجها، ما يجعلها من المحاصيل الواعدة في ‏تنويع الإنتاج الزراعي وتحسين عائد المزارعين.‏

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، يبلغ عدد أشجار المانغا (كاكي – خرمازي) في سوريا ‏نحو 230 ألف شجرة، موزعة على مساحة إجمالية تقارب 1245 هكتاراً، بإنتاج مقدر ‏بنحو 7128 طناً، فيما تتركز أكثر من 90 بالمئة من المساحات المزروعة في ‏محافظة إدلب، إلى جانب انتشارها في اللاذقية وطرطوس.‏

وأوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج، في تصريح لـ سانا، أن ‏الجدوى الاقتصادية التي تحققها زراعة المانغا والأسعار التي تسجلها في الأسواق، ‏تشكلان عاملَي جذب للمزارعين، وتشجعان على زيادة المساحات المزروعة، مشيراً إلى ‏أن أصناف (هاشيا وفويو وجيرو) أظهرت نتائج إنتاجية جيدة، لقدرتها على التأقلم مع ‏الظروف البيئية المحلية وانخفاض الطعم القابض فيها، مقارنة بأصناف أخرى.‏

العائد الاقتصادي ومتطلبات الإنتاج

وأشار الدج إلى أن التوسع في زراعة المانغا يرتبط بعدد من التحديات الإنتاجية ‏والتسويقية، أبرزها حساسيتها للصقيع، وقابليتها للإصابة بذبابة الفاكهة، فضلاً عن ‏ضرورة تسويق الثمار خلال فترة زمنية قصيرة للحفاظ على جودتها والحد من الفاقد.‏

وفي إطار تشجيع الاستثمار الزراعي في هذا المحصول، أدرجت وزارة الزراعة المانغا ‏ضمن خطة إنتاج الغراس في المراكز الزراعية التابعة لها، بهدف توفير الغراس ‏للمزارعين وتسهيل التوسع في زراعتها.‏

عائدٌ اقتصاديٌ جيد

من جهته، أوضح مشرف الأشجار الاستوائية في مبادرة المشاريع الأسرية أحمد غانم، ‏أن زراعة المانغا بدأت في سوريا كتجارب محدودة خلال عامي 2014 و2015، قبل ‏أن تتوسع تدريجياً مع ظهور نتائج إنتاجية مشجعة، ساعدت عليها خصوبة التربة ‏وملاءمة الظروف المناخية في عدد من المناطق الساحلية.‏

ولفت غانم إلى أن مناطق طرطوس وبانياس سجلت نسب نجاح تجاوزت 80 بالمئة ‏في زراعة المانغا، مبيناً أن المحصول يحقق عائداً اقتصادياً جيداً، ويمكن مقارنته من ‏حيث الجدوى الاقتصادية بالأفوكادو، بالنظر إلى إنتاجيته والعائد المتحقق منه، رغم ‏حاجته إلى خدمات زراعية ومتابعة مستمرة.‏

التسويق والتوضيب شرط لزيادة القيمة ‏

بيّن غانم أن تطوير سلسلة تسويق المانغا يمثل أحد العوامل الأساسية لضمان استدامة ‏التوسع في إنتاجها، ولا سيما مع احتمال ارتفاع الكميات المعروضة في الأسواق ‏المحلية خلال السنوات المقبلة، وما قد يرافق ذلك من فائض إنتاجي يتطلب البحث ‏عن منافذ جديدة للتصريف.‏

وأكد أهمية تطوير أساليب توضيب الفواكه الاستوائية وتعبئتها وفق أحجام وكميات ‏تتناسب مع متطلبات الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التجار بدؤوا اعتماد عبوات متنوعة ‏لتسويق هذه المنتجات، بما يسهم في تحسين عرضها والحفاظ على جودتها، ويعزز ‏فرص تسويقها محلياً وخارجياً.‏

فائض الإنتاج يفتح فرصاً تصديرية

وتوقع غانم أن يؤدي استمرار التوسع في زراعة المانغا وتحسن مستويات الإنتاج ‏خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، إلى تحقيق فائض في السوق المحلية، ما قد ‏يتيح فرصاً لتصدير كميات منها إلى الأسواق العربية، على غرار ما بدأ يظهر في ‏منتجات استوائية أخرى، مثل الدراغون والأفوكادو.‏

وتبرز زراعة المانغا كفرصة لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية ‏المرتفعة، إلا أن الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية والتسويقية تتطلب تطوير مستلزمات ‏الإنتاج، واختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للبيئة المحلية، إلى جانب الاستثمار في ‏التخزين والتوضيب والتسويق، بما يحد من الفاقد ويرفع القيمة المضافة للمنتج ويدعم ‏قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.‏