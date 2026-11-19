دمشق-سانا
تتجه زراعة المانغا في سوريا نحو التوسع التدريجي، مدفوعة بارتفاع جدواها الاقتصادية وتزايد الطلب عليها في الأسواق المحلية، إلى جانب ملاءمة الظروف البيئية في عدد من المناطق الساحلية لإنتاجها، ما يجعلها من المحاصيل الواعدة في تنويع الإنتاج الزراعي وتحسين عائد المزارعين.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، يبلغ عدد أشجار المانغا (كاكي – خرمازي) في سوريا نحو 230 ألف شجرة، موزعة على مساحة إجمالية تقارب 1245 هكتاراً، بإنتاج مقدر بنحو 7128 طناً، فيما تتركز أكثر من 90 بالمئة من المساحات المزروعة في محافظة إدلب، إلى جانب انتشارها في اللاذقية وطرطوس.
وأوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج، في تصريح لـ سانا، أن الجدوى الاقتصادية التي تحققها زراعة المانغا والأسعار التي تسجلها في الأسواق، تشكلان عاملَي جذب للمزارعين، وتشجعان على زيادة المساحات المزروعة، مشيراً إلى أن أصناف (هاشيا وفويو وجيرو) أظهرت نتائج إنتاجية جيدة، لقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المحلية وانخفاض الطعم القابض فيها، مقارنة بأصناف أخرى.
العائد الاقتصادي ومتطلبات الإنتاج
وأشار الدج إلى أن التوسع في زراعة المانغا يرتبط بعدد من التحديات الإنتاجية والتسويقية، أبرزها حساسيتها للصقيع، وقابليتها للإصابة بذبابة الفاكهة، فضلاً عن ضرورة تسويق الثمار خلال فترة زمنية قصيرة للحفاظ على جودتها والحد من الفاقد.
وفي إطار تشجيع الاستثمار الزراعي في هذا المحصول، أدرجت وزارة الزراعة المانغا ضمن خطة إنتاج الغراس في المراكز الزراعية التابعة لها، بهدف توفير الغراس للمزارعين وتسهيل التوسع في زراعتها.
عائدٌ اقتصاديٌ جيد
من جهته، أوضح مشرف الأشجار الاستوائية في مبادرة المشاريع الأسرية أحمد غانم، أن زراعة المانغا بدأت في سوريا كتجارب محدودة خلال عامي 2014 و2015، قبل أن تتوسع تدريجياً مع ظهور نتائج إنتاجية مشجعة، ساعدت عليها خصوبة التربة وملاءمة الظروف المناخية في عدد من المناطق الساحلية.
ولفت غانم إلى أن مناطق طرطوس وبانياس سجلت نسب نجاح تجاوزت 80 بالمئة في زراعة المانغا، مبيناً أن المحصول يحقق عائداً اقتصادياً جيداً، ويمكن مقارنته من حيث الجدوى الاقتصادية بالأفوكادو، بالنظر إلى إنتاجيته والعائد المتحقق منه، رغم حاجته إلى خدمات زراعية ومتابعة مستمرة.
التسويق والتوضيب شرط لزيادة القيمة
بيّن غانم أن تطوير سلسلة تسويق المانغا يمثل أحد العوامل الأساسية لضمان استدامة التوسع في إنتاجها، ولا سيما مع احتمال ارتفاع الكميات المعروضة في الأسواق المحلية خلال السنوات المقبلة، وما قد يرافق ذلك من فائض إنتاجي يتطلب البحث عن منافذ جديدة للتصريف.
وأكد أهمية تطوير أساليب توضيب الفواكه الاستوائية وتعبئتها وفق أحجام وكميات تتناسب مع متطلبات الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التجار بدؤوا اعتماد عبوات متنوعة لتسويق هذه المنتجات، بما يسهم في تحسين عرضها والحفاظ على جودتها، ويعزز فرص تسويقها محلياً وخارجياً.
فائض الإنتاج يفتح فرصاً تصديرية
وتوقع غانم أن يؤدي استمرار التوسع في زراعة المانغا وتحسن مستويات الإنتاج خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، إلى تحقيق فائض في السوق المحلية، ما قد يتيح فرصاً لتصدير كميات منها إلى الأسواق العربية، على غرار ما بدأ يظهر في منتجات استوائية أخرى، مثل الدراغون والأفوكادو.
وتبرز زراعة المانغا كفرصة لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، إلا أن الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية والتسويقية تتطلب تطوير مستلزمات الإنتاج، واختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للبيئة المحلية، إلى جانب الاستثمار في التخزين والتوضيب والتسويق، بما يحد من الفاقد ويرفع القيمة المضافة للمنتج ويدعم قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.